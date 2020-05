Niños demandan a Trump por negarles cheques de ayuda: ¿podrán recibir los $500?

La Administración Trump sigue en el ojo del huracán, luego de que de manera injusta hace un mes decidiera que aquellas familias en las que padres ciudadanos casados con una persona indocumentada no pueden recibir los alivios económicos dados por el gobierno federal, ni tampoco sus hijos menores.

Y en un hecho que busca que se haga justicia a los millones de niños nacidos en Estados Unidos, que forman parte de los llamados hogares mixtos, en los que alguno de los miembros no tenga papeles, organizaciones pro-inmigrantes presentaron una demanda contra el Gobierno Trump. La demanda fue interpuesta en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, contra el gobierno de EE.UU. y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

Así lo reveló la revista Times, que aseguró que en la acción legal se acusa al gobierno federal de violar los derechos de los menores con una disposición puesta en el paquete de alivio del coronavirus que prohíbe que las familias con niños ciudadanos, hijos de indocumentados, reciban el cheque de los $1,200 dólares y $500 por cada menor.

La demanda fue interpuesta a nombre de siete niños y sus padres, que aducen que la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES), viola los derechos constitucionales de los pequeños. Esta demanda se suma a otra interpuesta por la misma ley la semana pasada en una corte de Maryland, donde ciudadanos casados con indocumentados, reclaman al gobierno que se les respete sus derechos y se les concedan los cheques de ayuda.



“La negativa a distribuir este beneficio a los niños ciudadanos de EE. UU. Socava el objetivo de la Ley Cares de brindar asistencia a los estadounidenses que lo necesitan, frustra los esfuerzos de la ley para impulsar la economía y castiga a los niños ciudadanos por el estado de sus padres, un castigo particularmente absurdo, dado que los inmigrantes indocumentados, colectivamente, pagan miles de millones de dólares cada año en impuestos”, asegura un aparte de la demanda.



En el paquete de ayudas aprobado por el Congreso, la Administración Trump determinó que los indocumentados no tienen derecho a recibir ese apoyo, pero tampoco los ciudadanos estadounidenses que se hayan casado con un indocumentado, con quien presenten declaraciones de impuestos conjutas. Tampoco los menores de 17 años nacidos en esas familias.

La nueva demanda se suma a la interpuesta en el mismo tribunal la semana pasadade Maryland promovida por la coalición nacional MALDEF (Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano), que agrupa a varios grupos de defensa de los inmigrantes. Esa medida actúa a nombre de seis ciudadanos a quienes aducen se les negaron los alivios federales por presentar sus declaraciones de impuestos con indocumentados que recurren al llamado “ITIN number” para pagar sus obligaciones tributarias.

Tras informar de la demanda, que fue interpuesta en la Corte de distrito federal de Maryland, contra el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, el IRS y otros funcionarios de la Administración Trump, MALDEF señaló que la base de los reclamos está en la violación a los derechos de estadounidenses casados con inmigrantes indocumentados que estaría cometiendo el gobierno de Trump.

En su acción legal se argumenta que la Ley CARES “discrimina a las parejas de estatus mixto porque las trata de manera diferente a otras parejas casadas, en violación de las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de igual protección y debido proceso”, aseguró MALDEF en un comunicado.

