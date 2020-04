Test de anticuerpos del coronavirus: ¿cuánto vale y dónde se consigue?

Para aquellas personas que deseen saber su estatus sobre el COVID-19, la buena noticia es que ya se puede comprar una nueva prueba de anticuerpos de Quest Diagnostics en internet. Sin embargo, se debe ir físicamente a una de las ubicaciones de la empresa para que le tomen la sangre y que funcione la prueba.

El objetivo de las pruebas de anticuerpos es determinar si el cuerpo de una persona ha producido anticuerpos como resultado de una infección por coronavirus recuperada, quizás dándoles cierto nivel de inmunidad al virus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los investigadores todavía están tratando de comprender exactamente cuánta inmunidad, si es que hay alguna, reciben las personas una vez que se recuperan del COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud ha informado que tales afirmaciones de anticuerpos no están probadas y permanecen en estudio.

Heavy.com ingresó al sitio de Quest Diagnostics y realizó el proceso de compra de la prueba en línea, colocando la ciudad del área metropolitana de Milwaukee.

El sitio, el 28 de abril, dijo que el análisis de sangre estaba disponible cerca de un centro comercial local en las afueras de Milwaukee el 1 de mayo. También pusimos una dirección rural en Wisconsin, a modo de otro ejemplo, y nos dijeron que no había análisis de sangre disponible durante 30 días, por lo que puede variar la disponibilidad de la prueba, según el lugar donde viva. Pueden poner su propia ciudad y estado en el sitio para determinar la disponibilidad y ubicación de las pruebas de sangre en su área.

“Esta prueba busca un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulina G (IgG) que es el resultado de una exposición pasada o reciente al COVID-19, también conocido como el nuevo coronavirus”, explica Quest Diagnostics. “El cuerpo humano produce anticuerpos IgG como parte de la respuesta inmune al virus. Por lo general, toma alrededor de 10 a 18 días producir suficientes anticuerpos para ser detectados en la sangre”.



Para llegar al punto donde puede comprar la prueba, haga clic aquí y elija la prueba de anticuerpos COVID-19 que cuesta $119 y dele “agregar al carrito”. Se le harán una serie de preguntas: su fecha de nacimiento, el estado en el que vive, si ha experimentado “fiebre superior a 100.5 ° F en los últimos 3 días” y si ha experimentado alguno de los siguientes “síntomas de inicio en los últimos 10 días”:

Pérdida del olfato o del gusto.

Falta de aliento o dificultad para respirar

Sensación de debilidad o letargo.

Aturdimiento o mareos.

Vómitos o diarrea.

Habla arrastrada.

Convulsiones.



También se le preguntará: ¿Has sido examinado y diagnosticado con infección por COVID-19? ¿Has estado expuesto a alguien con infección conocida por COVID-19 en los últimos 14 días?

Respondimos que no teníamos síntomas, que no estábamos expuestos y que no nos diagnosticaron COVID-19. El sitio estaba tratando de determinar si se tiene una infección activa porque, de ser así, se debería intentar hacerse una prueba para COVID-19 (y contactar a su médico), en lugar de una prueba para detectar sus anticuerpos, que pueden, como se señaló, Tardan días en desarrollarse.



El artículo se agregará a su carrito si pasa ese paso. Cuando haga clic en finalizar la compra, le pedirá que inicie sesión como un nuevo cliente o que cree una cuenta. Elegimos nuevo cliente. Luego le pide que ingrese a su ciudad y estado para programar una cita para la extracción de sangre. Hicimos esto nuevamente como prueba el 29 de abril y, un día después de que lo intentamos por primera vez, las citas del 1 de mayo se habían ido y la siguiente ofrecida estaba a 48 millas de distancia en una comunidad diferente el 5 de mayo, al menos en nuestra área, mostrando La popularidad de la prueba de anticuerpos.

Nuevamente, esto variará según el lugar donde viva y los síntomas que informe.

Quest no ofrece pruebas para infecciones activas. “La prueba de infección activa COVID-19 no está disponible actualmente a través de QuestDirect, y no estamos recolectando muestras en nuestros Centros de Servicio al Paciente”, explica el sitio.



“Comuníquese con su proveedor de atención médica si cree que está infectado. Se han mejorado las medidas de seguridad en nuestros Centros de Servicio al Paciente, incluido el requisito de que todos los pacientes usen una máscara u otra cubierta facial”.

¿Cuál es el propósito de la prueba de anticuerpos? Quest explica:

“Los resultados de las pruebas pueden ayudar a identificar si estuvo expuesto previamente al virus y, si está expuesto, puede verificar si su cuerpo ha producido o no anticuerpos. Los anticuerpos generalmente sugieren inmunidad protectora después de que se haya recuperado o haya estado expuesto al COVID-19. Sin embargo, todavía se están recopilando pruebas para determinar si los anticuerpos IgG proporcionan inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la infección por COVID-19.

El sitio argumenta que la prueba es valiosa:

Si nunca le diagnosticaron COVID-19, esta prueba puede ayudar a determinar si puede haber estado expuesto previamente al virus.

Si le diagnosticaron COVID-19, esta prueba puede verificar si su cuerpo ha producido anticuerpos o no.

Puede obtener más información sobre la prueba de Quest Diagnostics aquí, incluidas otras limitaciones o advertencias asociadas.

De acuerdo con CBS News, Quest tiene 2,200 centros de extracción de sangre en todo Estados Unidos, y lleva uno o dos días obtener los resultados.