VIDEO: Pareja mexicana dijo a Trump que “todos los latinos votarán” por él: ¿qué respondió?

La de este martes fue una jornada bastante intensa para el presidente Donald Trump, ya que no solamente hizo su primera salida oficial, dejando atrás la cuarentena impuesta por la crisis del coronavirus, sino que además visitó una de las regiones de los Estados Unidos donde cuenta con mayor respaldo: Arizona. Y allí lo hicieron sentir como un héroe.

Trump estuvo inspeccionando la fábrica de mascarillas y barbijos Honeywell en la ciudad de Phoenix y regresó a casa con un premio grande, al menos para su ego. Una pareja de latinos, dueños de un restaurante, no paró de elogiarlo por su labor como presidente y le dijeron que los hispanos lo adoran y que en las elecciones de noviembre todos saldrán a votar para reelegirlo.

Un video compartido por la campaña de reelección del inquilino de la Casa Blanca, captó el momento en que, con mascarillas sobre su boca y nariz, los propietarios del restaurante Sammy’s Mexican Grill, de Catalina comprometieron su voto.

“Señor presidente, muchísimas gracias, creo que usted está haciendo un trabajo grandioso. Nosotros representamos a muchos de la comunidad latina, que está muy orgullosa del trabajo que usted está haciendo, y creo que la mayoría de nosotros, todos nosotros, todos los latinos, vamos a votar por usted”, dijo Jorge Rivas, quien no ocultó la emoción de tener de frente al republicano.

“Pensamos que usted está haciendo un gran trabajo y le agradezco por todo el apoyo que nos da ( a los latinos). Mi esposa y yo estamos muy felices y que más puedo decir… muchas gracias”, agregó el pequeño empresario, haciendo que Trump se emocionara y halagara sus palabras: “La verdad se los agradezco, eso es hermoso”, dijo el magnate.

De inmedato, la esposa del mexicano, Betty Rivas, quien mostró orgullosa una chamarra con publicidad alusiva a Trump en su espalda, se tomó el micrófono y vino su turno para elogiar al mandatario.

“Muchas gracias señor presidente, estoy muy contenta y feliz, y de parte de muchos latinos que nosotros conocemos… sé que su voto va ir por usted. ‘Latinos love Trump’”,concluyó la emocionada mujer.

El video se volvió viral minutos después de haberse dado el encuentro con Trump y pese a que hubo simpatizantes del presidente que apoyaron las manifestaciones de los emocionados empresarios de Arizona, otros manifestaron su frustración de oír que haya hispanos que le agradezcan a Trump por la manera como ha tratado a los latinos.

Una usuaria de Twitter que respondió al posting, llamada Chelle, dijo: “sin embargo, yo no votaré por él”, tras mostrar imágenes de niños inmigrantes en jaulas y campamentos de latinos.

Latinos, remember him saying this…”When Mexico sends it people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists.” I sure do! — Terri V (@puravidalife4me) May 5, 2020

Y aunque es evidente que tanto don Jorge Rivas como su esposa son fieles y leales al mandatario, la mención de que todos los latinos votarán por el republicano en los próximos comicios, no se basa ni en datos ni en sondeos reales. Es más, incluso la basta mayoría de los hispanos no apoya a Trump.

Así lo revelan estudios de Pew Research Center, que aseguran que de cara a las elecciones, el apoyo latino hacia el mandatario es de entre el 28% y 30%.