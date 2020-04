Coronavirus: Congreso aprueba $484,000 millones en nuevas ayudas: ¿a quiénes beneficia?

Justo cuando la cifra de muertes por el coronavirus supera los 50,000 casos y los contagios llegan a 866,000 en Estados Unidos, en medio de una crisis de salud y económica sin precedentes, un nuevo salvavidas acaba de ser lanzado por el Gobierno federal.

La Cámara de Representantes aprobó por amplísima mayoría, el nuevo paquete de alivios, esta vez un plan de rescate por $484,000 millones de dólares que busca financiar primariamente a pequeñoa negocios, entregar insumos y equipos a hospitales y asegurar que los estados tendrán las pruebas del COVID-19 que necesitan para reactivar sus economías.

La nueva ley, que es el tercer plan de ayuda del gobierno federal desde que se declaró la pandemia en Estados Unidos,llega cuando el país alcanzó la histórica cifra de más de 26 millones de personas desempleadas reclamando seguros de desempleo en sus estados, esto sin contar con la elevada suma de indocumentados que también han perdido sus trabajos y que no califican para ningún tipo de ayuda federal.

Cámara Baja aprueba ayuda para pequeños negocios | Noticias Telemundo. Casi 500,000 millones de dólares fueron aprobados para ayudar a las pequeñas empresas que no fueron beneficiadas en el primer paquete de estímulo económico. También estará destinado a hospitales.

Tan solo que pendiente la firma del presidente Trump para empezar a entregar los recursos aprobados, pero desde ya el mandatario ha dicho que la firmará hoy mismo.



La nueva ley beneficia principalmente a las pequeñas empresas, que han sentido de primera mano el impacto de la crisis, muchas de ellas yéndose a la quiebra en menos de dos meses. Con los nuevos fondos, estas micor-empresas podrán aplicar a préstamos inmediatos para recuperar sus negocios.



Ayuda a pequeños negocios: el propósito del paquete económico aprobado por la Cámara Baja. Este rescate federal destinaría gran parte de los $480,000 millones aprobados por la Cámara de Representantes a solventar las pérdidas económicas que han sufrido empresas minoristas del país a causa del coronavirus. Los hospitales serían los otros beneficiados con este plan de estímulos, ya que recibirían una nueva inyección monetaria para reforzar el sistema de detección del virus.

Tras la aprobación del nuevo paquete, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se mostró muy optimista de que tendrá un tremendo impacto en la recuperación de las familias afectadas por la crisis.

Today’s historic, bipartisan vote on our latest #FamiliesFirst package is essential to protecting families across America and ensuring more small businesses have access to the resources they need. With my signature, this legislation goes to the President’s desk. pic.twitter.com/24hgdwKX1E

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) April 23, 2020