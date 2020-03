¿El Gobierno dará $1,000 dólares a cada persona para luchar contra recesión del coronavirus?

La idea de enviar rápidamente a cada adulto estadounidense un cheque de $1,000 para estimular la economía estadounidense que se tambalea rápidamente a raíz de la crisis del coronavirus comenzó a ganar algo de fuerza el lunes en los pasillos del poder en Washington DC.

Allí, el senador republicano Mitt Romney (R-Utah) se mostró a favor, incluso cuando el mercado de valores sostuvo su mayor caída porcentual en un solo día, además de lo que ya había sido una mala semana.

Un “dividendo de la libertad” de mil dólares al mes había sido el tema central de la campaña de Andrew Yang para la nominación demócrata a la presidencia en los últimos meses antes de que abandonara la carrera.

Lo que hace solo unas semanas parecía una idea quijotesca, en realidad puede suceder mucho más rápido de lo que nadie había previsto, aunque solo por uno o quizás dos meses, dependiendo de cuánto tiempo los estadounidenses se encuentren varados en casa con una actividad laboral severamente reducida hasta que la amenaza del coronavirus se considere pasado.



A pesar de la aparente similitud con la propuesta de Yang, hay una gran diferencia entre un cheque de estímulo por $1,000 y las teorías largamente debatidas que rodean un “Ingreso Básico Universal” que exige que dicho programa continúe mes tras mes para cada ciudadano adulto a perpetuidad. Existen sin embargo, un par de precedentes: en 2001 y nuevamente en 2009, el gobierno envió cheques a algunos contribuyentes para intentar contrarrestar directamente los efectos de una recesión.



El ejemplo más reciente en 2009 fue parte de la Ley de Reinversión y Recuperación Estadounidense del presidente Barrack Obama y, aunque hubo muchos críticos que dijeron que costaba demasiado y otros que sintieron que proporcionaba muy poco estímulo, desde entonces se le atribuye haber logrado con éxito que el país se fuera de la “Gran Recesión” que estaba en marcha en ese momento.

Los cheques en 2009 se enviaron directamente a los beneficiarios del Seguro Social y oscilaron entre un par de cientos de dólares y un poco más de mil dólares cada uno, pero el costo total para el Tesoro para ese programa era de solo $13 mil millones en ese momento, mucho menos que los aproximadamente $ 350 mil millones de dólares de los que se habla hoy, lo que sería el costo aproximado de enviar $1,000 a cada adulto estadounidense.

Hasta el momento la Administración Trump no ha respondido nada al respecto.