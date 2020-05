¡Coronavirus ya no se contagia fácil por contacto con superficies!: reporte lo confirma

Casi medio año después de la introducción del coronavirus en el mundo, los CDCs (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades) ahora dicen que no creen que una persona pueda contraer el COVID-19 al tocar superficies que tienen el virus. Pero con todo lo relacionado con el coronavirus, hay una advertencia: dicen que es posible, pero no en el grado que pensaban anteriormente.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que actualizó su página web “Cómo se propaga COVID-19“, el virus se propaga fácilmente entre las personas, pero no tanto por los objetos.

Este es un cambio con respecto a la información que se ha presentado durante todo el tiempo en la que se dijo que el virus puede vivir en objetos durante varias cantidades de tiempo y si lo tiene en la mano y luego se toca la nariz, la boca o los ojos, puede infectarse… bueno, es una especie de cambio.

Evite contraer COVID-19 por tocar superficies infectadas con estos consejos | Noticias Telemundo

LOs CDCs dicen ahora que aún es posible que alguien pueda infectarse de esa manera. No lo descartan por completo, pero es menos preocupante porque ahora que han tenido más tiempo para aprender sobre el virus, han aprendido más sobre cómo se propaga.

Según el Doctor Michael Teng, profesor y experto en enfermedades infecciosas de la Universidad del Sur de Florida, aunque un virus puede vivir en las superficies por un tiempo, se “degradan con el tiempo”, haciéndolos menos potentes.

El médico dice que lo que dicen los CDC es que el COVID-19 se propaga principalmente entre el contacto de persona a persona.

“Simplemente no se ve tanta transmisión desde los pomos de las puertas y cosas así”. Creo que estamos viendo principalmente transmisión entre personas … básicamente no es que necesites limpiar todos tus paquetes, es más que debes ser diligente para lavarte las manos y mantenerlas fuera de tu cara”, dijo el doctor a Heavy.

CORONAVIRUS: Cómo es el COVID-19 por dentro, cómo opera en el cuerpo humano y cómo se transmite

Asimismo, el doctor John Whyte, director médico del sitio web de atención médica WebMD, le dijo a Fox News que esta información actualizada “puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés. A muchas personas les preocupaba que simplemente tocando un objeto pudieran agarrar coronavirus y ese simplemente no era el caso. Incluso cuando un virus puede permanecer en la superficie, no significa que sea realmente infeccioso”.

Entonces, aunque muchas personas han estado limpiando comestibles, paquetes y tantas superficies como sea posible para no tocar el virus y luego inadvertidamente tocar nuestra cara, tal vez esa preocupación fue exagerada. Sin embargo, con tan poco conocimiento establecido sobre el nuevo coronavirus combinado con miedo a enfermarse o empeorar, la precaución adicional parecía razonable. Los informes del virus que viven en cartón, plástico, tela y metal, durante días inculcaron la idea de que la enfermedad podría estar en cualquier lugar en cualquier momento.



La información actualizada de los CDC sobre la propagación del coronavirus también dice que no se cree que se transmita de personas a animales o viceversa, a pesar de que reconocen que se han infectado mascotas. De nuevo, es solo un bajo riesgo.

SÍNTOMAS PELIGROSOS DEL COVID-19 – HACIA UN NUEVO ESTILO DE VIDA

El coronavirus es más contagioso que la gripe pero menos contagioso que el sarampión.

Según los CDC, “el virus que causa el COVID-19 se está propagando de manera muy fácil y sostenible entre las personas. La información de la actual pandemia de COVID-19 sugiere que este virus se está propagando de manera más eficiente que la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión, que es altamente contagioso”.



La agencia sostiene que las gotas respiratorias son la forma principal de propagación de la enfermedad y que se transmiten más fácilmente en personas que están en contacto cercano entre sí regularmente. Por esa razón, dicen que es importante mantener el distanciamiento social, incluyendo mantenerse a seis pies de distancia de otras personas cuando sea posible.

“Esto es muy importante para prevenir la propagación de COVID-19”, según los CDC.



Este es el tiempo que puede vivir el coronavirus en diferentes superficies | Noticias Telemundo

Dicen que para evitar el COVID-19, es importante seguir lavándose las manos con agua y jabón, usar desinfectantes con 60% o más de alcohol cuando no haya agua y jabón disponibles, y aunque dijeron que el virus no se contagia fácilmente por el contacto con objetos que tienen el virus, continúe y continúe limpiando y desinfectando las superficies tocadas regularmente.

Esta es la versión original de Heavy.com