¿Cuánto tiempo dura vivo el coronavirus en diferentes superficies?

Con el COVID-19 todavía extendiéndose por todo el país, muchas personas están tomando todas las precauciones posibles. Sin embargo, todos estamos en contacto con diferentes superficies, ya sean chapas de puertas o paquetes llenos de comida para llevar. Eso plantea la pregunta: ¿Cuánto tiempo vive COVID-19 en las superficies?

Los científicos apenas comienzan a entender el nuevo coronavirus. Sin embargo, algunos estudios han documentado el tiempo que el coronavirus puede vivir en diferentes superficies. Además, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo en una conferencia de prensa que el virus “puede permanecer en el aire hasta tres horas y sobrevivir durante tres días en superficies de plástico y acero que se encuentran comúnmente en trenes y autobuses”.

El gobernador dijo que el virus puede vivir en un asiento de vinilo o en el asiento del autobús por hasta 72 horas. Cuomo dijo que el virus COVID-19 puede vivir:

Hasta 72 horas en plástico y acero inoxidable.

Hasta 24 horas en cartón.

Hasta 4 horas en materiales como el cobre.

Puede quedarse en el aire por hasta tres horas

¿Cuanto TIEMPO sobrevive el CORONAVIRUS en SUPERFICIES como la 👕ROPA?🚨 https://www.salusone.app/coronavirus – Curso para Profesionales Sanitarios) ¿Cuánto permanece el Coronavirus en superficies de tela, como la ropa? El siguiente artículo publicado el día 17/03/2020 en la revista New England Journal of Medicine (10.1056 / NEJMc2004973) tiene gran importancia para la seguridad de los profesionales en contacto directo con pacientes afectados por coronavirus. El trabajo analiza la estabilidad del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV-1 (el causante de la epidemia de 2003) en diferentes condiciones. El experimento se ha realizado bajo una temperatura de 21-23 ºC y 40% humedad. Posiblemente en nuestro medio (con temperatura algo más alta y menos humedad los valores de supervivencia de los virus sean algo menores). ● El virus permanece en aerosoles más allá de las 3 horas con un declive exponencial. La vida media (50% de la concentración inicial) es 1,2 horas. ● En superficies de cobre no se detectan viriones más allá de las 4 horas (en el SARS-CoV-1 8 horas). ● La vida media del virus en superficies de cartón/papel es de unas 8 horas. No se detectan virus a las 24 horas. ● La vida media del virus en superficies de plástico y de acero inoxidable es de 6,8 y 5,6 horas respectivamente. Se detectan viriones en acero a las 24 horas y casi 48 en el caso de plásticos. Las conclusiones que podemos sacar son: ● No existe una diferencia sustancial, en términos de estabilidad, entre el SARS-CoV-1 y el 2. ● La vida media en plástico tan larga y la detección de viriones hasta 48 horas en esta superficie hace tener especial cuidado en la limpieza de las gafas protectoras. ● La transmisión por aerosoles y fómites es evidente. Te adjunto también la información de durabilidad del virus en otras superficies: El virus permanece en aerosoles más allá de las 3 horas, aunque el declive es exponencial. La vida media (50% de la concentración inicial) es 1,2 horas. En superficies de cobre, no se detectan viriones más allá de las 4 horas (en el SARS-CoV-1 llegaba a las 8 horas). La vida media del virus en superficies de cartón/papel es de unas 8 horas. No se detectan virus a las 24 horas. En superficies de plástico y de acero inoxidable, la estabilidad es SUSTANCIALMENTE MÁS ALTA. La vida media (50%) en acero es de 5,6 horas, y en plástico es de 6,8. Aunque el declive es exponencial, todavía se detectan viriones en acero a las 24 horas. Te mando el enlace del artículo: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973?articleTools=true #CORONAVIRUS #COVID #ROPA #COVID19 #COVID2019ESPAÑOL #COVID19ESP BLOG ► https://www.salusplay.com/blog/ INSTAGRAM ► https://www.instagram.com/salusplay/ FACEBOOK ► https://www.facebook.com/salusplay TWITTER ► https://twitter.com/salusplay LINKEDIN ► https://www.linkedin.com/company/4801173 2020-04-03T20:15:13.000Z

Los estudios de investigación también han encontrado que el virus puede vivir en las superficies.



Por ejemplo, un artículo de investigación llamado Aerosol y la estabilidad de la superficie de HCoV-19 (SARS-CoV-2) en comparación con el SARS-CoV-1 rompió el tiempo de supervivencia del virus por tipo de superficie.

¿CUÁNTO DURA EL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES? Telefe NoticiasEl Dr. Daniel López Rosetti explica cuánto dura el virus del COVID-19 en superficies con las que estamos en contacto diario. ▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼ ▸▸Mirá las noticias del día en video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei4NHQWLBbDHcVOsFPVCiBNw ▶ Lo más copado de tecnología y gaming ➠ https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei5aip2dp2Tv0SSerjhN5XkC ▶ ¿Qué se preguntan hoy las mujeres? Mirá → https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei6RoFNo4VuC7NH6vKTvgiyS ▶ Todas las semanas, 3 videos registrados en cámaras de seguridad, acá → https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei6Fajs0AIFOTR7lxJsBjvBQ ▸▸Seguí informándote en https://telefenoticias.com.ar/ ▸ Lo más destacado de Telefe Noticias en vivo ➤ https://www.youtube.com/watch?v=np9ds9HqCx4&list=PLoBPA_Ju4ei7j4JkbW9H2bYzyUbQbm0Gz ▶ Los mejores informes especiales de nuestros periodistas: https://www.youtube.com/watch?v=k9G5XBkjk3Y&list=PLoBPA_Ju4ei4IN3l3vNuSpb4TghdK0fkG ⫸ Nos vemos también en Twitter https://twitter.com/telefenoticias ⫸ Y en Instagram https://www.instagram.com/telefenoticias/ 2020-03-26T01:08:51.000Z

“Descubrimos que el virus viable 35 podía detectarse en aerosoles hasta 3 horas después de la aerosolización (partículas en el aire), hasta 4 horas en cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2-3 días en plástico y acero inoxidable”, encontró el estudio. “Ambos virus muestran una viabilidad relativamente larga, 38 en el acero inoxidable y el polipropileno en comparación con el cobre o el cartón: la mediana de la vida media estimada para 39 HCoV-19 es de alrededor de 13 horas en acero y alrededor de 16 horas en polipropileno”, según el estudio, que comparó el COVID-19 con el SARS.



2020 04 17 coronavirus superficies 2020-04-19T09:03:56.000Z

A pesar de que los estudios han encontrado que el virus puede vivir en las superficies, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades señalan que esta no es la forma principal en que se propaga el COVID-19. El contacto de persona a persona es el mayor riesgo. “Se cree que el virus se transmite principalmente de persona a persona”, escribieron los CDC. “Entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de unos 6 pies). A través de gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca o posiblemente se inhalen en los pulmones”.

CORONAVIRUS EN SUPERFICIES 2020-03-20T17:51:44.000Z

Sin embargo, los CDC agregan: “Puede ser posible que una persona pueda contraer el COVID-19 tocando una superficie u objeto que tenga el virus y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero esto no se cree que es la principal forma de propagación del virus”.

Hasta ahora, los CDC no ven un gran riesgo al ingerir alimentos. “Por lo general, se cree que los coronavirus se transmiten de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Actualmente no hay evidencia para apoyar la transmisión de COVID-19 asociado con alimentos. Antes de preparar o comer alimentos, es importante lavarse siempre las manos con agua y jabón durante 20 segundos para garantizar la seguridad alimentaria general. Durante todo el día, lávese las manos después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o ir al baño”, dijero los CDC.

Según el National Post of Canada, “las superficies de alto contacto como juguetes, inodoros, teléfonos, aparatos electrónicos, manijas de puertas y controles remotos de TV deben limpiarse regularmente”.



La Dra. Julia Marcus, epidemióloga y profesora de enfermedades infecciosas, le dijo a National Post: “El riesgo potencial es que una persona infectada maneje nuestros alimentos recientemente, y luego tocamos esos artículos y nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Hay varias formas de reducir este riesgo, que incluyen dejar los alimentos intactos durante un tiempo, desechar los envases de alimentos externos o desinfectar superficies duras como botellas o latas, pero lo más importante es lavarse bien las manos después de manipular algo nuevo que entra en tu casa”.