Primer perrito diagnosticado con coronavirus en EE.UU: ¿son riesgo de contagio?

Por primera vez en los Estados Unidos, un perro dio positivo por el COVID-19. Un pug de Carolina del Norte llamado Winston fue sometido a un test como parte de un estudio de la Universidad de Duke después de que los investigadores pidieron voluntarios que dieron positivo por COVID-19 o que habían estado expuestos a alguien con el virus. También les preguntaron a esos voluntarios si podían evaluar a sus mascotas.

Según WRAL, la dueña del perro, la doctora Heather McLean, quien es pediatra en Duke, fue examinada junto con su familia, sus dos perros y su gato, como parte del estudio. McLean junto con su esposo y su hijo dieron positivo para COVID-19, y también su perro, Winston. Sin embargo, la hija de McLean, su gato y el otro perro no tenían el virus.

McLean le dijo a WRAL: “Esperemos que aprendamos más a través del estudio de investigación, y creo que debido a que no hay muchos estudios y muestras de mascotas, todavía no lo sabemos. Mi consejo es que no te preocupes demasiado por eso”.

El investigador principal del estudio, el doctor Chris Woods, le dijo a CBS en un comunicado: “Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se detecta el virus en un perro. En este momento se conoce poca información adicional mientras trabajamos para aprender más sobre la exposición”.

El estudio que Woods y sus colegas están haciendo se llama “estudio MESSI (Estudio molecular y epidemiológico de sospecha de infección). “El objetivo principal de nuestra investigación es comprender mejor cómo responde el cuerpo a tipos particulares de infección y utilizar esa información para desarrollar biomarcadores de infección”, explicaron.



Parte de ese estudio incluye pruebas de mascotas. Los investigadores que buscan voluntarios en el sitio web dijeron que están “interesados en recolectar muestras orales de hocicos de las mascotas para comprender qué papel juegan en la transmisión”.

Los CDC anunciaron que dos gatos en diferentes partes del estado de Nueva York estaban infectados con COVID-19 el 22 de abril. En un caso, no se descubrió que el dueño del gato infectado tuviera el virus. En el segundo caso, el dueño era COVID-19 positivo pero otro gato en esa casa no había contraído el virus.

Según los CDC, “no hay evidencia de que las mascotas desempeñen un papel en la propagación del virus en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay justificación para tomar medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar. Se necesitan más estudios para comprender si los diferentes animales, incluidas las mascotas, podrían verse afectados y de qué manera”.

Los CDC sostienen que el uso de pruebas COVID-19 en animales no reduce la disponibilidad de pruebas para los humanos.

La agencia recomienda lo que equivale a distanciamiento social para las mascotas hasta que se entienda más sobre su papel en la transmisión de COVID-19.



Dicen que las personas no deben permitir que sus mascotas interactúen con otras mascotas, lo que puede significar mantener a los gatos adentro; mantenga a los perros con correa y a seis pies de distancia de otros animales y personas; mantenga a su perro fuera de los parques para perros y lejos de las multitudes.



Si descubre que tiene COVID-19, los CDC sugieren que debe evitar la interacción con sus mascotas e idealmente que alguien más cuide de su mascota mientras está enfermo. Si esa no es una opción, dicen que se debe usar una máscara y lavarse las manos antes de tocar a su mascota.