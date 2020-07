Murió Carl Reiner: ¿cómo murió el legendario actor?

El mundo del entretenimiento está nuevamente de luto, tras conocerse la muerte de Carl Reiner, quien murió este martes a la edad de 98 años, según lo informado por TMZ.

El actor y comediante murió por causas naturales, según Vanity Fair, y deja un impresionante récord de trabajo que incluye actuación, escritura y dirección, con coprotagonistas y colaboradores que lo definen como una de las estrellas más divertidos de Hollywood.

Reiner nació en la ciudad de Nueva York el 20 de marzo de 1922, hijo de Irving Reiner y Bessie Mathias Reiner, ambos inmigrantes. Su padre era un relojero nacido en Rumanía y su madre era de Hungría, según la Agencia Judía Telegráfica (JTA).

Tanto Carl como su hermano mayor, Charlie fueron a la Segunda Guerra Mundial. Charlie luchó en 11 batallas importantes, incluida la invasión del norte de África en 1942. Mientras tanto, Carl perfeccionó sus habilidades de comedia durante la guerra.

De acuerdo con sus memorias de 2014 “Acabo de recordar” (a través del Military Times), la noche antes de que se suponía que lo enviarían a pelear, tuvo la oportunidad de audicionar para el actor y el comandante Maurice Evans, que estaba allí actuando para las tropas como parte de la división de servicios de entretenimiento. Con Evans estaba el capitán Allen Ludden, el hombre que se convertiría en un famoso presentador de juegos y Betty White.

Reiner hizo una audición para ellos y tanto Evans como Ludden acordaron que sería una adición de bienvenida a su conjunto. “Con la ayuda del general Richardson, jefe del Comando de la Base del Pacífico Central, fui transferido a la sección de entretenimiento del Mayor Evans y actué en las bases del Ejército en todo el Pacífico Central”, escribió Reiner.

“Mi hermano Charlie fue un verdadero héroe de la Segunda Guerra Mundial. Luchó en 11 batallas importantes, incluida la invasión de 1942 del norte de África. Qué orgulloso estaba cuando, en el cementerio de Arlington, su nombre estaba grabado en la pared del nicho, y recibió un saludo de 21 pistolas”, dijo en fallecido actor.

Antes de la guerra, Reiner trabajaba como ayudante de mecánico en un taller de reparación de máquinas de coser en la década de 1930, según la JTA. Antes de la guerra, su hermano Charlie vio un anuncio de que la Administración de Progreso de Obras, que era un programa establecido por el presidente Franklin Roosevelt para encontrar puestos de trabajo que buscaban trabajo en proyectos de obras públicas, ofrecía un taller de teatro gratuito. Así comenzó Carl en el mundo del espectáculo.

“Siempre he sostenido que le debo mi carrera a dos hombres: mi hermano Charlie y FDR”, bromeó Reiner en el Festival de Cine Israelí de 2008.

Según el artículo de Los Angeles Times de cuando Reiner recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Reiner trabajaba durante el día en El Bronx, luego iba a la clase de actuación en Manhattan por la noche. Seis meses después de la clase, consiguió un trabajo en el Teatro Gilmore cerca de Central Park y el resto fue historia.

Reiner era conocido por su comedia, desde Your Show of Shows, con Sid Caesar e Imogene Coca, hasta la serie de sketches llamada “The 2,000-Year-Old Man” con Mel Brooks. Pero su obra más decorada es, sin duda, The Dick Van Dyke Show, que Reiner creó en 1961.

El programa tuvo cinco temporadas en CBS, ganando 15 premios Emmy, incluidos tres para Reiner por escritor y dos como productor. También ganó los premios Primetime Emmy por su trabajo en Caesar’s Hour y Mad About You.

En una entrevista con la Academia de Televisión, Reiner dijo que The Dick Van Dyke Show se basó en gran medida en su vida y que siempre quiso que el programa fuera fiel a eso.

“Probé todas las premisas por tamaño: ‘¿haría esto?’, Porque estaba basado en mi esposa y en mí. Era uno de los pocos espectáculos que no era así, la mayoría de los espectáculos eran batallas de los sexos… pero el Van Dyke Show se basó en mi esposa y yo. Somos adversarios dignos, discutimos sobre las cosas, pero éramos dos contra el mundo en lugar de [entre sí]… siempre supe que estas dos personas permanecerían juntas sin importar qué”.

Tras el éxito de The Dick Van Dyke Show en la década de 1960 y The New Dick Van Dyke Show en la década de 1970, Reiner dirigió una serie de comedias que incluyen Oh, God!, The Jerk, Dead Men Don’t Wear Plaid, El hombre con dos cerebros, todo de mí, escuela de verano, instinto fatal y ese viejo sentimiento.

Reiner colaboró con el actor Steve Martin en varios proyectos, incluido All of Me, que le valió a Martin y a su coprotagonista Lily Tomlin nominaciones al Globo de Oro. Reiner le dijo a The Hollywood Reporter en 2016 que Martin fue el estudio de actuación más rápido que había visto.

“[Steve Martin] era como una estrella de rock en la comedia. Actuó frente a 46,000 personas en un lugar y dijo: “Oh, me cansé de hacer eso. Quería ser actor, pero nunca había actuado antes. Entonces, cuando me llamaron para hacer The Jerk, él nunca había actuado con otro actor. Fue una especie de revelación para él, que realmente se puede hablar con alguien más, pero fue el alumno más rápido que he visto en mi vida”, dijo Reiner.

En los últimos años, Reiner había estado flexionando sus músculos actuantes tanto en la pantalla como a través del trabajo de voz en off. Actuó en Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Father of the Pride, Ocean’s Thirteen, The Cleveland Show, Two and a Half Men, Hot in Cleveland, Jake and the Never Land Pirates, Family Guy y Toy Story 4.

Durante el verano de 1942, Reiner estaba haciendo una temporada de teatro de verano en Adirondacks y allí conoció a su esposa, una cantante llamada Estelle Lebost, según el LA Times. Se casaron al año siguiente y estuvieron juntos 65 años hasta su muerte en 2008.

Estelle Reiner es probablemente más famosa por entregar la icónica línea de la película “tendré lo que ella está teniendo”, la película de 1989 de su hijo Rob Cuando Harry conoció a Sally.

En el transcurso de su matrimonio, Estelle y Carl tuvieron tres hijos: Rob, el reconocido actor y director, nacido en 1947, Sylvia “Annie” Reiner, autora y dramaturga nacida en 1949, y Lucas Reiner, un actor y director nacido en 1960. A Reiner también le sobreviven seis nietos y cinco bisnietos. En 2016, cuando solo tenía cinco nietos, Reimer le dijo a The Hollywood Reporter: “He dicho varias veces: ‘Si me voy mañana, no me divertiré más que en la vida’. Tuve 65 años de un gran matrimonio, tres grandes hijos y cinco nietos. No puedes pedir nada más”.

Esta es la versión original de Heavy.com