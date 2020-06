Murió Vera Lynn: ¿cómo murió la cantante de 103 años famosa en tiempos de guerra?

Sus melodías simples y memorables derritieron los corazones de los aliados en tiempos de guerra, y este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de la cantante británica Dame Vera Lynn, quien falleció a la edad de 103 años.

La “novia de las fuerzas” e intérprete de los estandartes de la Segunda Guerra Mundial, incluidos “Nos encontraremos de nuevo” y “Los acantilados blancos de Dover”, nació como “Vera Margaret Welch, el 20 de marzo de 1917, en el suburbio londinense de East Ham”.

La cantante falleció pacíficamente, rodeada de su familia cercana, en Ditchling, East Sussex, Inglaterra, según un comunicado publicado por la organización benéfica para niños Dame Vera Lynn.

RIP the magnificent Dame Vera Lynn. She was 103 years young x pic.twitter.com/B8ITEdRePc

— Kay Burley (@KayBurley) June 18, 2020