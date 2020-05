Murió Tony Redz Mr. 24/7: ¿cómo murió el famoso DJ?

Tony Redz, también conocido como Mr. 24/7, el legendario DJ y presentador de radio DMV (The District, Maryland y Virginia), murió este jueves. La causa de la muerte de Redz no se ha hecho pública hasta el momento.

La noticia fue revelada a través de Facebook por uno de los amigos de Redz, quien dijo que el legendario DJ había sufrido un ataque al corazón el 28 de mayo.

La muerte de Redz fue confirmada por su excolega y compañera de radio, Sunni and the City. El tweet de Sunni decía: “Recibí una llamada de DJ Flexx que me destrozó el corazón. No puedo creer que nuestro ex colega Tony Redz haya fallecido. Demasiado joven. Oraciones a su familia. Increíble”.

TONY REDZ – INTERVIEW WITH CARDI B ON WPGC 95.5FMTONY REDZ INTERVIEW WITH CARDI B ON WPGC 95.5FM IN WASHINGTON, DC. BBU ENTERPRISE "Pioneering The Flow of Entertainment" http://www.bbuenterprise.com @BBUENTERPRISE 2017-09-14T18:57:57Z

Otra de los antiguos colegas de Redz, DJ Heat, tuiteó: “Sorprendido por las noticias. Descansa en paz mi antiguo compañero de radio Tony Redz. Oraciones a su familia”.

Redz comenzó a presentar su programa de radio semanal en WPGC 95.5 FM en noviembre de 2014, según su página de LinkedIn.

Redz se graduó de la Universidad de Howard, donde se especializó en periodismo y estudió teatro. Un perfil en línea de Redz dice que era nativo de la sección sureste de Washington D.C. Redz se graduó de la escuela secundaria en Springbrook High School en Silver Spring, Maryland. Además de la Universidad de Howard, Redz también estudió actuación en el Howard Community College. Redz trabajó como entrenador de actuación en el área de DC.

#tbt Tony Redz, a former host on WPGC 95.5, passed away today. I got a chance to interview him a couple of years back for my short documentary "Sounds of the Summer" and saw him work at the radio station countless times.

He will be missed and a major staple in the DMV radio pic.twitter.com/q4Lr93WkF3

— houze with a Z. (@TravisHouze) May 29, 2020