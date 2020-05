Murió Richard Herd: ¿cómo murió el legendario actor de ‘Seinfeld’?

El mundo del entretenimiento está de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de Richard Herd, el famoso actor reconocido por interpretar al ejecutivo de los Yankees de Nueva York, el Sr. Wilhem en la popular serie “Seinfeld”, y protagonizar más de 150 proyectos de televisión y cine a lo largo de su carrera.

El querido y legendario actor, murió el martes, según lo informado por primera vez por The Hollywood Reporter, a la edad de 87 años.

Patricia Crowder Herd, su esposa durante 40 años, confirmó la triste noticia. Ella dijo que la causa de muerte se debió a causas relacionadas con el cáncer.

El actor murió en su casa de Los Ángeles, el 26 de mayo del 2020.

Herd trabajó constantemente en Hollywood durante más de cinco décadas, interpretando una larga lista de papeles memorables como el Klingon L’Kor en Star Trek: The Next Generation y el Almirante Noyce en la serie SeaQuest 2032. Sus papeles destacados en el cine incluyen al exagente de la CIA, James W. McCord Jr. en Todos los hombres del presidente, y al general Tennyons en el sargento Bilko, al igual que Henry Skerridge en Midnight in the Garden of Good and Evil, y Ramon en Get Out.

Durante tres temporadas, entre 1982 y 1984, Herd interpretó al famoso capitán de policía Dennis Sheridan junto a William Shatner en la exitosa serie de televisión T.J. Hooker.

Cuando Herd audicionó por primera vez para interpretar al desorientado señor Wilhem en Seinfeld, Herd recordó el proceso como “fácil” y “divertido”.

“Fue muy acogedor”, dijo Herd. “Y cuando me fui, me di la vuelta y dije: ‘Mira, tengo que decirte esto. Espero que no haga la diferencia, pero soy fanático de los Medias Rojas’. Y todos me tiraron sus guiones. Al día siguiente dijeron: “Ven y actúa con nosotros”.

En cuanto a interpretar al ejecutivo de los Yankees de Nueva York, el jefe de George Costanza, en 11 episodios a lo largo de tres temporadas de una de las comedias de televisión más exitosas de todos los tiempos, Herd se divirtió muchísimo. “[El Señor Wilhem] siempre estaba haciendo cosas que nunca se hacían y siempre se acercaba al Sr. Steinbrenner y se disculpaba con él”, dijo Herd a THR en 2016. “Algunos días tenía días despejados, otros días no. El era muy vulnerable. Tenía un extraño sentido del humor… De vez en cuando salía de allí. Hice algunos viajes por ahí, así que sé todo al respecto”.

Nacido en Boston el 26 de septiembre de 1932, Herd desarrolló interés por la carrera como actor después de sobrevivir a lo que podría haber sido una enfermedad mortal cuando era niño.

Le dijo al Patriot Ledger en 2015: “Tenía osteomielitis, una infección ósea grave, y casi no sobreviví. Me enfermé en segundo grado y fui a la Escuela Cotting, como ahora se la conoce, en Lexington, para jóvenes con diversas dolencias. Estaba entrando y saliendo del Boston Children’s Hospital. Acostado allí, mes tras mes, te vuelves muy estoico. Realmente estimuló mi imaginación, y creo que en realidad me ayudó más tarde como actor”.



Herd se convirtió en uno de los primeros pacientes en ser tratado con una nueva droga milagrosa que debutó en la década de 1940. “La penicilina eliminó la infección y me salvó la vida”, dijo.

Después de cumplir 19 años, Herd dejó Boston para estudiar su oficio en Manhattan antes de mudarse. “Fui a la escuela de actuación en Nueva York y tomé algunas clases de arte con muy buenos maestros”, dijo Herd. “Después de mudarme a Hollywood, continué las clases de arte los sábados por la mañana durante años”.

Después de protagonizar “Star Trek: Voyager, Star Trek: The Next Generation”, Herd a menudo asistía a convenciones de admiradores con sus compañeros del elenco, y formaron una banda llamada Enterprise Blues Band.

“Estaba formada por el elenco y el equipo de las cinco series de Star Treks”, dijo Herd al Patriot Ledger. “Teníamos una mandolina, un violín, una batería, un piano y yo toqué el gutbucket, que tiene un sonido excelente si lo haces bien. Nunca se sabe, podríamos reunirnos y entretener a los fans”.

Ser comparado o confundido con el actor Karl Malden fue un tema común a lo largo de la vida de Herd. Malden, quien ganó un Oscar al Mejor actor en un papel secundario en 1952, por su actuación en la película en A Streetcar Named Desire, y un Emmy en 1985 por Mejor actor secundario en una serie limitada en Fatal Vision, murió de causas naturales a los 97 años en 2009.



Si bien Herd nunca se hizo tan famoso como Malden, su cuerpo de trabajo y su carrera histórica en Hollywood hablaban por sí mismos.

Con tantos papeles memorables en la televisión y el cine, los fanáticos tuvieron problemas para elegir cuál de sus personajes amaban más mientras compartían homenajes en las redes sociales hacia el difunto actor.

Muchos usuarios en línea lo recordaron por su papel de John en la miniserie de televisión “V la batalla final”, mientras que otros mencionaron sus recuerdos de haberlo visto en T.J. Hooker, Seinfeld y Star Trek.



