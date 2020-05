Vuelve el luto a Sábado Gigante: Murió el comediante Pepe Tapia

View this post on Instagram

Gran persona, humorista, actor y comediante. Hoy despedimos con pesar a Pepe Tapia, quien realizo un destacado aporte al humor de nuestros #SabadosGigantes de 🇨🇱. Inolvidables personajes como el eterno novio Ruperto, quedan por siempre en nuestra memoria. Descansa en paz Pepe !!!