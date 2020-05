El escritor, dramaturgo y franco activista contra el SIDA Larry Kramer murió en su departamento de Manhattan el miércoles 27 de mayo, a la edad de 84 años. El esposo de Kramer, David Webster, dijo que la causa de la muerte fue la neumonía, según el New York Times.

En su vida, Kramer desarrolló una reputación como vocero feroz contra el SIDA, y reprendió repetidamente al gobierno y a la comunidad gay por su respuesta apática a la epidemia.

Kramer se refirió a la crisis del SIDA como un holocausto a lo largo de su vida y escribió el libro, Informes del Holocausto: La creación de un activista contra el SIDA, en 1989.

VideoVideo related to murió larry kramer: ¿cómo murió el nominado al oscar? 2020-05-27T13:38:04-04:00

Su carrera como escritor para el escenario, la pantalla y el estante de la biblioteca puso el frente y centro de la epidemia de SIDA, y su trabajo agresivo con las organizaciones de SIDA recibió el crédito de “poner el tratamiento médico en manos de los pacientes”, según dijo el Dr. Anthony Fauci.

Según el New York Times, Kramer fue diagnosticado con VIH en 1988 y enfrentó una serie de desafíos de salud durante su vida. Kramer se sometió a una cirugía de trasplante de hígado en el 2001. Inicialmente, Kramer fue rechazado de la lista de trasplantes del Mount Sinai y su lucha por ingresar a una lista de trasplantes de órganos puso de manifiesto el prejuicio contra los pacientes con VIH.

VideoVideo related to murió larry kramer: ¿cómo murió el nominado al oscar? 2020-05-27T13:38:04-04:00

En ese momento, el Transplantation Institute en Pittsburgh había realizado nueve trasplantes de órganos para pacientes con VIH en los últimos años, más que cualquier otro proveedor de trasplantes.

En el 2001, el hermano de Kramer, Arthur Kramer, entregó $1 millón a la Universidad de Yale para fundar las Iniciativas Larry Kramer para Estudios de personas Gays y Lesbianas.

Kramer fue un triatleta literario que escribió apasionadamente sobre la epidemia del SIDA.

VideoVideo related to murió larry kramer: ¿cómo murió el nominado al oscar? 2020-05-27T13:38:04-04:00

Kramer ganó un amplio reconocimiento durante los años sesenta, setenta y ochenta por su trabajo como guionista y su firme activismo en la epidemia del SIDA. En 1969, Kramer escribió el guión para la adaptación cinematográfica de W.H. Lawrence “Women in Love”, que fue nominada a un Oscar al Mejor Guión en 1971. En 1982, después de años de participación en el movimiento contra el SIDA, Kramer cofundó la Crisis de salud de hombres gay, que “lucha para poner fin a la epidemia del SIDA y elevar la vidas de todos los afectados”.



Estas dos pasiones chocaron en 1978 con la publicación de la novela de Kramer, Fagots, que recibió críticas mixtas. Luego, en 1985, Kramer escribió The Normal Heart, un relato en gran parte autobiográfico de la vida de Kramer que debutó en The Public Theatre, con gran éxito de crítica. La obra tuvo una duración de nueve meses en los años 80 antes de ser revivida en el escenario en 2011. En 2014, The Normal Heart fue adaptada para la pantalla y ganó un Primetime Emmy por la película de televisión excepcional. Kramer es acreditado por el guión junto a Ryan Murphy.



Kramer estaba escribiendo una obra sobre el COVID-19 al momento de su muerte.

En una entrevista con el New York Times en marzo, Kramer describió su nuevo proyecto como una obra de teatro “sobre los gays que tienen que vivir tres plagas”. En el relato del Times, la obra se titula “Un ejército de amantes no debe morir” y las tres plagas son el SIDA, el COVID-19 y el declive del cuerpo humano.

“Ha pasado tanto tiempo que he estado perdiendo amigos que se vuelve surrealista”, dijo Kramer. “Ciertamente tuvimos nuestra experiencia”, dijo en referencia a su activismo contra el sida, “Pero me resulta muy difícil estar en contacto con el mundo exterior, debido a las dificultades que todos tenemos que pasar. Puedes leer sobre las experiencias de todos los demás en Facebook, pero después de un tiempo se vuelve deprimente”.

“Muéstrame una plaga”, escribió sobre la obra, según el Times, “¡y te mostraré el mundo!”.

Esta es la versión original de Heavy.com.