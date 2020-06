18 miembros de una misma familia se contagiaron de COVID-19 en una fiesta de cumpleaños

En un hecho bastante preocupante, que muestra el riesgo que el COVID-19 todavía representa, una familia entera, de Texas, está sufriendo las consecuencias del brote.

La familia Barbosa, que vive en el norte de Texas, tiene a 18 de sus miembros luchando contra el coronavirus después de organizar una fiesta sorpresa de cumpleaños.

La familia del área de Dallas “siempre ha sido unida”, dijo Ron Barbosa a Buzzfeed News. El hombre aseguró que muchos miembros pensaron que sería seguro continuar pasando tiempo juntos durante la pandemia de COVID-19, continuó el medio.

Según Buzzfeed, el sobrino de Ron organizó una fiesta sorpresa de cumpleaños el 30 de mayo, pero Ron se negó a asistir a la celebración de su nuera, citando preocupaciones sobre el virus.

La reunión consistió en 25 personas y duró unas pocas horas, informó la revista Time. Ahora, 18 miembros han dado positivo por COVID-19, incluidos los 80 y algo padres de Ron y su hermana que luchan contra el cáncer de seno, dijo la revista.

Ron le dijo a Time que su familia está decidida a permanecer unida mientras enfrentan sus obstáculos actuales.

“Estábamos horrorizados. La gente no podía creer que se lo pasarían a un miembro de la familia “, dijo a la revista. “Pero ahora, estamos juntos con esto”.

Ron le dijo a Buzzfeed que él y su esposa decidieron abstenerse de pasar demasiado tiempo con su familia fuera de su propia casa. Cuando lo hicieran, usarían máscaras faciales y mantendrían una distancia segura, dijo el citado medio.

El voluntario EMT y fotógrafo, expresó que sus otros miembros de la familia no habían tomado las mismas precauciones, según Buzzfeed.

“Los niños sienten que son a prueba de balas”, dijo a Buzzfeed. “[Dicen] Estamos a salvo. Vamos a seguir viviendo. Vamos a hacer viajes, incluso. Las tarifas aéreas están bajas. ¡Estamos despegando!'”.

El hombre de 53 años le dijo a Buzzfeed que cree que su sobrino, que fue el anfitrión de la fiesta con su esposa, estuvo expuesto por primera vez a la enfermedad en el trabajo. “El sobrino tosió el día de la celebración”, agregó.

North Texas family shaken after 18 relatives test positive for COVID-19 after surprise birthday party. Three are now hospitalized, including two elderly family members and one woman battling breast cancer.

Ron también le dijo al citado medio que cree que algunos de los hombres de su familia estuvieron expuestos al virus cuando jugaron golf juntos ese mismo día.

“Lo siguiente que sabes es que los dos sobrinos que básicamente viven al lado de él, tienen la misma tos y diarrea, dolores en el cuerpo y comienzan a enfermarse”, expresó Ron a Buzzfeed. “Para el 6 de junio, había muchos síntomas. Y para el 9, la gente se estaba poniendo muy, muy mal. Y para el 13, [mi familia] tuvo que llevar a mi hermana y mi madre al hospital“.

El sobrino de Ron interactuó con siete familiares durante la fiesta, según Time, quien luego “contrajo el virus y lo transmitió a otros 10 miembros de la familia, incluidos dos niños pequeños”.

18 People Contract COVID-19 After 30th Birthday Party. Coronavirus is not showing any sign of slowing down, especially in the south and west of the United States. In Texas, a surprise 30th birthday party was the source of 18 new COVID-19 infections. The birthday girl's father-in-law decided against attending because of the pandemic. He says he encouraged them to cancel the party, as he is a voluntary EMT and married to a doctor. Eight guests at the party contracted COVID-19, and in turn they infected an additional 18 people.

Aunque la familia no está segura de que la fiesta haya sido la raíz del brote de la familia, Ron dijo que coincide con el momento de sus síntomas, dijo Buzzfeed.

“Es una gran familia cariñosa que se reúne todo el tiempo y cenamos y resultó ser una cena sorpresa de cumpleaños”, dijo Barbosa al medio.



Tres familiares han sido hospitalizados desde entonces, incluidos los padres de Rob y su hermana, que se sometieron a quimioterapia.

La madre de Ron, Carole, se detuvo en la fiesta para “dejar algo”, informó la revista Time. Más tarde, la mujer de 86 años dio positivo por COVID-19 el 6 de junio. Fue hospitalizada una semana después, continuó la revista.

Su padre, Frank, por otro lado, no asistió a la reunión pero también contrajo el virus. Fue hospitalizado el 17 de junio, dijo Time.

Rob le dijo a la revista que su padre, de 88 años, está “pendiendo de un hilo” y está en soporte vital en la UCI.

Según la página privada de Facebook de la familia, Carole regresó a su casa para recuperarse, informó Time.

La hermana de Ron también fue dada de alta y se “siente mejor” en casa, dijo la revista.

Ron está instando a otros a donar plasma después de que su padre recibió una donación.

Según la página de Facebook de Barbosa, Frank recibió una donación de plasma de un paciente con coronavirus recuperado, informó Time.

Ron le dijo a la revista que espera que la donación ayude a salvar la vida de su padre.

“Las oraciones fueron respondidas hoy”, escribió Ron en Facebook, dijo Time. “Ahora él (Frank) necesita mejorar para mamá y la familia Barbosa”.

El voluntario de EMT dijo que la condición de su padre ha mejorado ligeramente, aunque “todavía está muy enfermo”, dijo Buzzfeed.

Ron ahora está instando a las personas con anticuerpos COVID-19 a donar su sangre para la terapia de plasma convaleciente, continuó Buzzfeed.

“Mi mensaje es que si vas a ver a la familia y no viven contigo, ponganse máscaras y mantengan su distancia”, dijo Barbosa, informó Buzzfeed. “Quiero que todos estén con sus seres queridos. Solo quiero que todos sean cautelosos y no traten de tomar fotos y selfies con un grupo de 20 personas”.

Aumentan los casos de coronavirus en el país tras la reapertura económica | Noticias Telemundo. El número de contagios de coronavirus se disparan en estados como Texas, Arizona y Florida. Los CDC advierten que el número de muertes para el 4 de julio podría llegar a los 140,000.

Texas está viendo un aumento en los casos de coronavirus después de una reapertura agresiva.



El gobernador Greg Abbott reveló recientemente que Texas pausaría “una mayor reapertura”, informó Buzzfeed, luego de un aumento alarmante en el número de casos y hospitalizaciones.

En Florida aumentan casos de covid-19 y se puede convertir en el nuevo foco de la pandemia en EEUU. Expertos en salud dicen que el estado de Florida tiene todas las características para ser el nuevo foco del coronavirus en EEUU. Hasta ahora, 23 estados del país presentan una tendencia al alza en contagios de covid-19. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, descartó la posibilidad de volver a cerrar la economía.

El número de casos reportados en todo el estado era de más de 140,000 al 27 de junio, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas. Los nuevos casos diarios fueron de 5,747.

Esta es la versión original de Heavy.com