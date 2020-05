Murió Alexander Parsons por COVID-19: ¿cómo murio el bebé de 8 meses?

Un bebé de ocho meses murió en los brazos de su madre después de contraer la enfermedad de Kawasaki, relacionada con el COVID-19.

Como Alexander Parsons fue identificado el bebé que fue trasladado de urgencias al hospital después de desarrollar inicialmente fiebre, sarpullido e inflamación de las glándulas. Fue trasladado al Royal Bristol para niños después de que su condición empeoró, donde murió la noche siguiente, el 25 de abril.

Una exploración cardíaca reveló arterias agrandadas, líquido y aneurismas coronarios múltiples.

Se cree que el niño es la víctima más joven de la afección hasta el momento, que inflama los vasos sanguíneos y podría desencadenarse por una reacción al coronavirus.

Su madre, Kathryn Rowlands, de 29 años, dice que más niños morirán si el gobierno del Reino Unido no deja de “jugar con la vida de las personas”.



Mira aquí al pequeño Alexander.

Ella le dijo a The Evening Standard que el gobierno necesita explorar la conexión entre el COVID-19 y la enfermedad de Kawasaki en lugar de mantener el enlace en silencio, y calificó la iniciativa del gobierno de devolver a los niños a la escuela para el 1 de junio como “loca”.

El padre de Alex, Jon Parsons, de 30 años, le dijo a The Daily Record que no estaba allí cuando murió su hijo, ya que no pudo hacer el viaje de dos horas y media desde el hogar de la familia hasta el hospital, a tiempo.

“Me estaba preparando para la cama cuando recibí una llamada histérica de Kath. No podía escuchar lo que decía, así que una enfermera tomó el teléfono y me explicó que Alex había sufrido un paro cardíaco”, dijo el entristecido padre. “Descubrí que todo había terminado antes de llegar allí. Cuando llegamos, las enfermeras me llevaron a la habitación, y Kath y Alex estaban acostados allí. Los abracé”.



Alrededor de 100 niños en el Reino Unido han sido afectados por la enfermedad de Kawasaki, y se cree que un niño de 14 años sin afecciones de salud subyacentes fue el primer menor de edad británico en morir.



La página JustGiving, creada para la familia de Alex, ya ha recaudado más de $17,000.

Metro informó que hasta 1,000 niños en el Reino Unido podrían verse afectados por una enfermedad similar a Kawaski relacionada con el coronavirus.

El profesor Russell Viner, presidente del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil, dijo al programa Today de BBC Radio 4, que Kawasaki parecía ocurrir después de que un niño había sido infectado con COVID-19, cuando el sistema inmunológico del cuerpo entraba en marcha.



La Doctora Marietta Vázquez, especialista en enfermedades infecciosas pediátricas de Yale Medicine, dijo que aún no se sabe mucho sobre la enfermedad, pero parece que hay un vínculo con el COVID-19.

“Esto parece ser una nueva manifestación asociada con el COVID-19. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, pero parece ocurrir en niños después de que han mejorado con el COVID, y tiene muchas similitudes con otras enfermedades que vemos en pediatría, incluida la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico”, dijo Vázquez. “En general, nuestros pacientes están bien y esto no es motivo de pánico, sino un mensaje para estar atentos. Si tiene un niño con fiebre alta sin otra razón aparente, y otros síntomas como ojos rojos, dolor abdominal, sarpullido punzante por todo el cuerpo, dolores musculares, vómitos o diarrea, llame a su pediatra”.