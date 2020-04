Enfermedad de Kawasaki asociada al coronavirus: ¿cómo afecta a los niños?

El Servicio Nacional de Salud fue el primero en informar una advertencia sobre el posible vínculo entre el coronavirus en los niños y la enfermedad de Kawasaki.

El Health Service Journal [HSJ] informó el lunes que durante las últimas tres semanas “ha habido un aumento aparente en el número de niños de todas las edades que se presentan con un estado inflamatorio multisistémico que requiere cuidados intensivos en Londres y también en otras regiones del país. REINO UNIDO”.

El síndrome de Kawasaki es una enfermedad que afecta principalmente a los niños, causando hinchazón en las paredes de las arterias de tamaño mediano en todo el cuerpo, según la Clínica Mayo.

A veces denominado síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos, también puede causar inflamación de las glándulas durante la infección de los ganglios linfáticos, la piel y las membranas mucosas dentro de la boca, la nariz y la garganta.

Si bien la mayoría de los informes de niños infectados con COVID-19 y que también muestran síntomas de la enfermedad de Kawasaki, se realizaron en el extranjero en Italia, España y Gran Bretaña, según Reuters, al 28 de abril, hay tres casos de niños en Estados Unidos que reciben tratamiento para el síndrome.

Los niños afectados tienen entre seis meses y ocho años de edad, y los tres recibieron tratamiento en el Columbia Medical Center en Nueva York. El Dr. Mark Gorelik, reumatólogo e inmunólogo pediátrico, dijo a Reuters: “En este momento, estamos en el comienzo de tratar de entender lo que eso representa”, de la correlación entre COVID-19 y la enfermedad de Kawasaki.

Doctors in Italy and the UK are studying a possible link between COVID-19 and Kawasaki disease, a child inflammatory illness. This comes after both countries saw high numbers of children admitted for high fever and swollen arteries, which are common symptoms for the disease. pic.twitter.com/5L1lLpYIb3

— BFM News (@NewsBFM) April 28, 2020