Se suicidó socorrista John Mondello: ¿coronavirus está afectando salud mental y emocional?

La crisis del coronavirus, que ya ha dejado en Estados Unidos más de 1 millón de personas contagiadas y 60,000 muertos, está haciendo estragos en la salud mental y emocional de los trabajadores que se encuentran en primera línea de riesgo, como médicos, paramédicos, socorristas, bomberos, policías y enfermeros.

Y en un hecho que ha causado mucho impacto en la ciudad de Nueva York, el socorrista John Mondello, quien trabajaba con los Bomberos de la ciudad en la unidad de atención a emergencias, se quitó la vida, evidenciando los estragos que la crisis de la pandemia está haciendo en estos trabajadores.

El joven, de apenas 23 años, quien recien había ingresado a la fuerza de los Bomberos, y quien trabajaba atendiendo los casos que se presentaban en El Bronx, uno de los condados con mayor número de llamadas de emergencia, se suicidó el viernes pasado, tras caer en una profunda depresión.

Se suicida doctora de urgencias que luchaba contra COVID-19 | Al Rojo Vivo | Telemundo

La noticia fue dada a conocer por el New York Post, que agregó que el socorrista, quien había atendido decenas de llamadas de personas agonizantes y ayudó a transportar a muchos enfermos de COVID-19 a hospitales, llevaba menos de tres meses en su trabajo.

Frank Vela, también del cuartel de El Bronx, quien trabajaba con Mondello, aseguró que la noticia terminó de afectar el ánimo de los bomberos de su unidad, donde algunos ya presentan cuadros de estrés y ansiedad.

El coronavirus golpea más duro a los latinos en Nueva York | Noticias Telemundo

“Lo que nos afecta más es la forma en que se nos fue. Un joven de apenas 23 años, que empezó este trabajo de salvar vidas hace dos meses apenas. Tal vez haya sido personal para él, pero nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a entender”, dijo el socorrista, en entrevista con el programa de televisión Al Rojo vivo.



Mondello se había graduado de la Academia EMS de los Bomberos de Nueva York a principios de febrero y justo cuando se estrenó como socorrista entró al Grupo de Respuesta Táctica junto a la Estación EMS 18 en Claremont, una de las más concurridas en toda la Gran Manzana.

Los compañeros y familiares del joven lo describieron como una persona positiva, alegre y muy optimista, pero advirtieron que debido a la carga emocional que implica ese trabajo en la actual situación, comenzó a tener problemas emocionales.

Según el Post, “Mondello le dijo a otro amigo que no le gustaba su nuevo trabajo, diciendo que ‘estaba experimentando mucha ansiedad al presenciar mucha muerte, y sentir que era un trabajo pesado, experiencia que se afectó cuando no pudo salvar una vida”.

Autoridades de Nueva York, como el gobernador Andrew Cuomo, han manifestado su preocupación hacia el personal en primera línea de riesgo, ya que además de la crisis en sí misma, las largas y extenuantes jornadas de trabajo, la frustración de sentir que no pueden salvar a todos y el cansancio físico, terminan generando cuadros de depresión, ansiedad y frustración.



La muerte del socorrista se conoce solo un par de días después de que se informara del suicidio de la doctora Lorna M. Breen, directora médica de un hospital de Manhattan, quien se quitó la vida el domingo en Virginia.

El padre de la doctora, quien era la directora médica del departamento de emergencias del hospital New York-Presbyterian Allen de Nueva York, aseguró que su hija estaba muy afectada emocionalmente con todo lo que había experimentado.



“Ella estuvo en todas las trincheras y en los frentes de batalla”, dijo el padre de la médica, quien se quitó la vida tras haberse recuperado del COVID-19 que contrajo en el hospital.