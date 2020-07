Ana Bárbara está de luto: ¿quién se le murió a la cantante?

Ana Bárbara no atraviesa por el mejor de los momentos, y en un sentido video compartido en su cuenta de Youtube, la grupera reveló que está de luto.

La mexicana perdió a uno de sus tíos, víctima del COVID-19.

El triste anuncio de la intérprete de “Rompiendo cadenas” fue hecho la tarde de este martes, donde confesó el triste momento por el que atraviesa su familia.

“A pesar de los pesares, siempre voy a encontrar el mejor ángulo, la mejor cara de mi vida, pero quiero contarles que en este momento la situación de este ya conocidísimo tema y realidad de todos, del coronavirus, ha tomado nuevas víctimas”, comenzó diciendo en su mensaje Ana Bárbara.

“Desafortunadamente y lo lamento mucho, hace una hora me enteré que un tío perdió la batalla contra el coronavirus en Mazatlán, Sinaloa. Abrazo profundo a la familia, de verdad que es lamentable la cantidad de víctimas”, acotó la cantante. “El esposo de una prima de mi madre”.

La mexicana quiso advertirle a sus seguidores que urge que se tomen con mucha seriedad las normas de protección para evitar la propagación y contagio del coronavirus, pues no todos los que adquieren el mal pueden tener un buen manejo de la enfermedad y sigue habiendo muertes sumadas a los cientos de miles de pérdidas.

“Si tú realmente tienes el sistema inmunológico muy fuerte y no tienes otras enfermedades, pues puedes librarla… pero no todos tienen la misma suerte”, agregó la intérprete.



Ana Bárbara mencionó que no es bueno confiarse pues el mal que está azotando a la humanidad en este 2020 todavía no se ha ido del camino.

“Es muy importante que no nos confiemos, es decir, de repente, a mí me ha pasado, de pronto me quiero quitar el tapabocas, ya me cansé, ya me harté… ¡No lo hagamos! Y si podemos, estar la mayor parte del tiempo en la casa y si hay que salir, regresar y tener todos los cuidados, se lo digo de todo corazón”, fue el llamado que hizo la artista a quienes la siguen.



Tras anunciar la triste noticia, los fans de la cantante no perdieron la oportunidad para manifestarle todo tipo de mensajes de apoyo y muchos pidieron no echar en saco roto las recomendaciones de la grupera, pues esas pequeñas normas hacen la diferencia.