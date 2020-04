Presentan a la nueva Doña Florinda del Chavo del 8: ¿y qué tal este Quico?

Durante la pandemia del coronavirus, que ha obligado a que millones de personas alrededor de todo el planeta se confinen en estrictas cuarentenas, muchos han encontrado en TikTok la herramienta perfecta para salir del aburrimiento. Y famosos como Ana Bárbara no han sido ajenos a esta tendencia y por el contrario se han robado los aplausos por sus graciosas interpretaciones.

Y es que la bella cantante está siendo viral en redes sociales, por cuenta de un video que montó con su novio, Ángel y su hijo Jerónimo, personificando a tres de las estrellas del Chavo del 8.

La intérprete de “Brujería”, con delantal y rulos incluidos, se convirtió en una versión moderna de la famosa Doña Florinda, y dejó ver que está lista para suplir a la actriz en ese personaje si se llega a hacer un remake de la popular serie de Roberto Gómez Bolaños.

“Se nota que somos fans del Chavo? ❤️📺 @tiktok @jeronimo_barba @carlos_kiko1 #DoñaFlorinda #ProfesorJirafales #Kiko #ChavoDel8 #yomequedoencasa #yomemuevoencasa”, comentó la mexicana sobre el gracioso clip, donde su novio y su hijo interpretan al profesor Jirafales y a Quico.



Y aunque sin duda, los tres hicieron un gran trabajo y se robaron los elogios, fue el pequeño Quico, el que se robó el show y enamoró al público, que no ha parado de felicitarlo.

“Maravillosos todos, pero Kiko se los lleva a todos a la calle”, “Actúa bien mi carnal Ángel y no se diga Jerónimo”, “Que bueno está eso me encantó me reí mucho como una adolescente y ya tengo 56”, “Jajajajajajajjsja no mameees jajajajjaa el jerooo Jajajajaja chistosisimoooo… Que risa jajajaja se lleva el Oscar”, “Excelentes los 3 pero ese Kiko se llevo la actuación“, y “Enamorada de tu tik tok y divino tu Kiko”, fueron algunos de los comentarios que generó el popular video, que ya superó el medio millón de vistas.



El pasado 8 de febrero, cuando Florinda Meza cumplió 71 años, se declaró una mujer realizada, no solamente en su carrera profesional, donde goza de renombre internacional, sino por el amor que construyó con Chespirito.



Y aunque Doña Florinda vivió un bello y largo matrimonio con el creador del Chavo del 8, la maternidad no fue algo que ocurrió en su vida, por lo que causó revuelo cuando dijo que finalmente hizo realidad su sueño de tener hijos.

La actriz aseguró ser madre de dos varocintos y cuatro hembritas, a quienes dedica gran parte de su vida en la casa que comparte con ellos en la capital mexicana.



Florinda usó su cuenta de Instagram para presentar formalmente a sus retoños… de cuatro patitas.



“Les presento a mis bebés, mis tesoros, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha: Bruno, Chula, Yuma, Pancho, Maja, Ámbar y Flor”, fue el comentario con el que la estrella de Televisa presentó en sociedad a sus tiernos hijitos.