Florinda Meza confiesa la promesa que le hizo a Chespirito: ¿cuál fue?

Esta semana se conmemoran 5 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, y su viuda, la actriz Florinda Meza, sigue usando sus redes sociales para confesar que todavía no logra superar el dolor de la muerte del comediante.

Tras haber publicado un sentido video en su Instagram, donde aseguró que sus días ya no son iguales desde que el comediante falleció, ahora la actriz colgó una imagen en la que aparece junto a su fallecido esposo, con la que le hizo un juramento.

“Feliz aniversario, mi alegría. Te amaré eternamente”, fue el comentario con el que la actriz que diera viuda a Doña Florinda en la serie de televisión El Chavo del 8, quiso honrar a su marido y con la que confesó que aunque pasen los años ella no tiene ningún interés en rehacer su vida sentimental con nadie más, porque su corazón solo pertenece y pertenecerá al querido Chespirito.

Florinda también ha dejado ver que sigue guardando luto por su esposo, pues desde que falleció el comediante, es común verla con atuendos de color negro.



La actriz mexicana, quien recientemente cumplió 71 años, también confesó en otra publicación los bellos recuerdos que guarda del hombre con el que compartió la mayor parte de su vida.

“El futuro no existe, es una visión: una mera ilusión, pero el hoy bien vivido se convierte en un ayer, digno de ser recordado. Pero en mi ahora, la nostalgia y la añoranza, son la migraña de mis recuerdos”, dijo la actriz en su red social. “Nuestro tiempo juntos fue memorable, porque aunque ningún día parecía igual a otro. No lo era. La sorpresa y el instante mágico se presentaban porque así queríamos que sucediera”.

Florinda agregó: “Y por la noches estábamos tan exhaustos, pero nunca nos dormíamos sin dar gracias a Dios por ese cansancio. ‘Buenos días mi alegría’ (decía Florinda) y tú me contestabas somnoliento ‘buenos días mi dulce amanecer’”.

La actriz no solo recordó lo duro que fue el día de su muerte sino también lo que ha sido la ausencia del gran amor de su vida.

“Yo nunca duermo siesta, porque siento al despertar como que me robaron un pedazo del día, en cambio Robert siempre dormía siesta, y un viernes a la 13:26 del 28 de noviembre del 2014 Roberto durmió la siesta más grande de su vida, y desde entonces, la ausencia de su presencia llena todos los espacios de mi existencia”, dijo Doña Florinda en su video.



“Cinco años han pasado y no sé cómo he podido, o cómo todos hemos podido estar sin él. O es que sí, sí tenemos todavía algo de él claro: su legado. Ahora cada día me parece tan igual al anterior. Será que en mis días ya no hay bendiciones, será que se acabaron las promesas para mí o será que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida”, agregó la viuda del comediante.



La pareja estuvo junta más de cuatro décadas y a pesar de que el humorista le llevaba casi 20 años de diferencia de edad a su mujer, fueron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento.

Chespirito falleció hace cinco años en Acapulco, tras sufrir fallas cardiacas.