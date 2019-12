Florinda Meza hace dura confesión tras 5 años de la muerte de Chespirito: ¿qué reveló?: VIDEO

Este próximo jueves 28 de noviembre se conmemoran cinco años del fallecimiento del gran Roberto Gómez Bolaños y como una manera de honrar el nombre y el ser humano que fue el famoso humorista, su viuda, la actriz Florinda Meza, dedicó un emotivo video.

En el clip, que fue compartido por la mexicana en sus redes sociales, se la ve sentada en la sala de su casa, con un rostro de tristeza, mientras confiesa con mucho dolor que tras la muerte de Chespirito, su vida ya no volvió a ser la misma.

La actriz que le dio vida a Doña Florinda abrió su corazón como pocas veces se había visto y no solo recordó lo duro que fue el día de su muerte sino también lo que ha sido la ausencia del gran amor de su vida.

“Yo nunca duermo siesta, porque siento al despertar como que me robaron un pedazo del día, en cambio Robert siempre dormía siesta, y un viernes a la 13:26 del 28 de noviembre del 2014 Roberto durmió la siesta más grande de su vida, y desde entonces, la ausencia de su presencia llena todos los espacios de mi existencia”, dijo Doña Florinda en su video.



“Cinco años han pasado y no sé cómo he podido, o cómo todos hemos podido estar sin él. O es que sí, sí tenemos todavía algo de él claro: su legado. Ahora cada día me parece tan igual al anterior. Será que en mis días ya no hay bendiciones, será que se acabaron las promesas para mí o será que con tu partida perdí la habilidad de encontrar la magia de la vida”, agregó la viuda del comediante.



La famosa estrella del Chavo del 8 y del Chapulín Colorado confesó además que Gómez Bolaños cambió su vida por completo.

“Mi Robert, me hiciste el mundo algo mejor, pero desde que te fuiste ya nada es igual. La vida tiene otro sabor, el mundo tiene otro color. Todo ha cambiado, ya nada es igual, todo es diferente. Yo soy diferente… Roberto, gracias por hacer que mi vida fuera interesante”, dijo Florinda, quien el pasado mes de abril festejó sus 70 años.

La pareja estuvo junta más de cuatro décadas y a pesar de que el humorista le llevaba casi 20 años de diferencia de edad a su mujer, fueron uno de los matrimonios más sólidos del mundo del entretenimiento.

Chespirito falleció hace cinco años en Acapulco, tras sufrir fallas cardiacas.