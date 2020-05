Gobernador Cuomo da una buena noticia en crisis del COVID-19: ¿qué pasará con NY?

Desde que estalló la pandemia del coronavirus, la ciudad de Nueva York se convirtió en la zona más afectada de Estados Unidos, alcanzando más de 370 mil contagios y casi 25,000 muertes hasta ahora.

Pero en medio de las tristes estadísticas y las pérdidas millonarias que han padecido los neoyorquinos, el gobernador Andrew Cuomo dio una buena noticia. Nueva York reabrirá su economía e iniciará la fase 1 de reapertura el próximo lunes 8 de junio.

La Gran Manzana es todavía la única de las 10 regiones que componen al estado de Nueva York que no ha empezado su transición hacia la reactivación.

Nueva York comenzará la reapertura de la ciudad el 8 de junioNueva York (Estados Unidos), 29 may (EFE/EPA).- (Imagen: Alba Vigaray) El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes que la Gran Manzana, que fue epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, está cerca de cumplir con los requisitos necesarios para comenzar su reapertura el próximo 8 de junio, un anuncio que llega en la jornada con menor número de fallecidos (67). INCLUYE IMÁGENES DE ARCHIVO. 2020-05-29T20:14:55Z

“El 8 de junio empezarán a trabajar 400,000 personas. La vida no va a regresar a lo que era, va a ser diferente, es una nueva normalidad, porque la gente estará usando mascarillas y deberá mantener el distanciamiento social”, dijo Cuomo en conferencia de prensa.

We are reopening smart.

We follow the data — not opinions.

New York City will open on June 8th.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 30, 2020