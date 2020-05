Buenas noticias: Fauci asegura que vacuna del COVID-19 estará lista en enero

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, la principal pregunta que millones de personas alrededor del mundo se hacen es ¿cuándo estará lista la vacuna para combatir el temible virus?

Y aunque las autoridades de salud no han querido ser triunfalistas y han dicho que una vacuna efectiva no estará lista antes de 1 año o incluso año y medio,una de las voces más sabias y respetables en la lucha contra el COVID-19 dio otras luces y levantó las esperanzas.

El doctor Anthony Fauci, director del Centro de Epidemiología de la Casa Blanca, dijo que millones de vacunas contra el coronavirus pudieran estar disponibles tam prontno como en enero del 2021.

Watch @savannahguthrie’s full interview with Dr. Anthony Facui about the potential breakthrough antiviral drug to treat coronavirus, and whether he thinks states are opening up too soon. pic.twitter.com/ihhFfgQx5n

