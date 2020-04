COVID-19: ¿Habrá deportes y partidos este año tras fin de la cuarentena?

Si hay una persona de la que el comisionado de la NBA, Adam Silver, tomará consejos cuando se trate de comenzar la liga nuevamente, es el Dr. Anthony Fauci, el experto líder del grupo de trabajo sobre el coronavirus creado por el presidente Trump y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, desde 1984.

Y parece que Fauci al menos está abierto a la idea de que haya partidos sin fanáticos, con jugadores en cuarentena.

En una entrevista con el New York Times, en la que Fauci fue mayormente cauteloso sobre la reapertura de los deportes tal como lo que conocemos, Fauci dijo que podía imaginar una liga como la NBA, que requiere un contacto físico casi constante por parte de los jugadores: volver a la acción, siempre que no haya fanáticos en las gradas.

“Ha habido algunas sugerencias de que si quieres tener una situación en la que los jugadores tengan que entrar en contacto, como el baloncesto, hay ciertas cosas que puedes hacer. Puede que no funcione. No digo que este sea el camino a seguir, pero al menos debes considerar tener jugadores, si van a jugar, jugar frente a una cámara de televisión sin personas en la audiencia”, comentó Fauci . “Y luego hacerle el test a todos los jugadores y asegurar de que sean negativos y mantenerlos en un lugar donde no tengan contacto con nadie en el exterior, que no sepa si son positivos o negativos. Eso va a ser logísticamente difícil, pero al menos existe la posibilidad de hacerlo”.

El jefe de la NBA, quien cerró la NBA de manera temporal el 11 de marzo, después de que el central de Utah, Rudy Gobert, dio positivo por coronavirus, dijo que solo traerá de vuelta la NBA si tiene alguna orientación de los Centros para el Control de Enfermedades u otras agencias que será segura.



“Estamos prestando mucha atención a lo que los CDC nos están diciendo a nivel federal, y lo que estas diversas reglas estatales están en su lugar”, dijo Silver a los periodistas el 17 de abril. “Así que hay muchos datos que deben combinarse juntos para ayudar a tomar estas decisiones. Pero creo que eso es parte de la incertidumbre. Creo que ni siquiera estamos en el punto en que podamos decir: ‘Si solo se cumplieran A, B y C, entonces hay un camino claro'”.



Fauci dijo que ha discutido este tipo de cosas con los funcionarios de las ligas deportivas, pero se negó a decir qué ligas o con qué funcionarios.

“Siempre estoy abierto a intentar ayudar de cualquier manera que pueda a la Major League Baseball, el N.F.L.”, dijo Fauci, quien agregó que la noción de volver a practicar deportes de espectadores de manera segura con los espectadores realmente todavía está muy lejos, con la necesidad de continuar el distanciamiento social y el uso de máscaras.



Muchos, incluido Trump, han estado clamando por el regreso de los deportes.

“Hay una diferencia entre un impulso y lo que vas a hacer”, dijo Fauci. “No tienes que actuar en cada impulso. Me encantaría poder recuperar todos los deportes. Pero como funcionario de salud y médico y científico, tengo que decir que, ahora que miras el país, todavía no estamos listos para eso. Podríamos estar listos, dependiendo de cuál sea el deporte. Pero en este momento, no lo estamos”.



La capacidad de realizar pruebas de coronavirus rápidas y precisas podría ser el factor determinante para recuperar los deportes. Sin embargo, Fauci advirtió que las pruebas por sí solas no garantizarán nada. Podría haber otros factores que determinen si los deportes están preparados para regresar y, sobre todo, las ligas deben considerar la salud de los jugadores y los miembros del personal.

Al final, eso podría requerir que la liga deportiva respire profundamente y haga lo que muchos han estado resistiendo: cancelar la temporada.



“Es posible que no podamos lograr esto”, dijo Fauci. “Vamos a tener que ver: ¿es factible? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo de manera segura? Porque la seguridad, para los jugadores y para los fanáticos, supera a todo. Si no se puede garantizar la seguridad, entonces, desafortunadamente, tendrán que morder la bala y decir: ‘Es posible que tengamos que prescindir de este deporte para esta temporada'”.