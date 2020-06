Murió Mary Pat Gleason: ¿cómo murió la legendaria actriz de Will & Grace?

Mary Pat Gleason, quien apareció en más de 150 proyectos de televisión y cine a lo largo de su carrera en Hollywood, incluida la exitosa serie de CBS Mom, y Will & Grace de NBC, murió el 2 de junio a la edad de 70 años.

La noticia fue confirmada por el actor y escritor Ron Fassler en su página de Facebook, donde se afirmó que la causa de muerte se debió a una larga batalla contra el cáncer.

“Mary Pat Gleason, una de las personas más queridas y dulces que he tenido el placer de conocer, falleció anoche a los setenta años. Tiene 174 créditos en su página de IMDB (con una película inédita aún por venir), pero era mucho más que una actriz maravillosa: era única. Tan cariñosa, tan divertida y tan fina para estar cerca, que me resulta difícil imaginar un mundo sin su presencia brillante y su rostro sonriente. Mi corazón está con todos los que la conocieron y la amaron (todos un millón de ustedes). Levantemos una copa por ella esta noche y ofrezcamos un brindis final y una despedida en su memoria”, escribió Fassler.

El manager de Gleason confirmó la noticia a Variety el miércoles diciendo que “ella fue una luchadora hasta el final.

Si bien muchos espectadores de sus décadas de trabajo pueden no haber conocido a Gleason por su nombre, definitivamente reconocerían su rostro. Algunos de sus papeles más memorables incluyen interpretar a Madame Oeuf, la maestra de francés en “Saved By By the Bell”, Lucille, la asistente de vestuario compasiva en “Sex and the City”, la estricta maestra de escuela llamada Lynette en “Desperate Housewives”, y Sally, la mujer sin hogar en “Will & Grace”.

Gleason también protagonizó este memorable comercial de los Mentos de los años 90 como gerente del quiosco de boletos de cine.

Más recientemente, Gleason fue una estrella invitada recurrente en Mom, junto a Allison Janney y Anna Faris. Ella apareció en la serie como Mary, miembro de su grupo Alcohólicos Anónimos en 8 episodios entre 2014 y 2019. Su personaje murió en la temporada 7 después de que Mary sufriera un aneurisma cerebral.

Además de ser una estrella en la pantalla, Gleason también tenía talento trabajando detrás de escena. En 1985, Gleason comenzó a trabajar como escritora en la serie de telenovelas de larga duración de CBS, Guiding Light, y en 1986, ganó un Emmy diurno para el Equipo de redacción de series dramáticas destacadas junto a los escritores principales Pamela K. Long y Jeff Ryder.

Sin embargo, Gleason pasó la mayor parte de su carrera actuando frente a la cámara. Su larga lista de créditos televisivos incluye papeles como actriz invitada en Grey’s Anatomy, How to Get Away With Murder, Two Broke Girls, The Blacklist, Shameless, 1600 Penn, Scandal, Bones, The Middleman, Nip/Tuck y muchos más.



Si bien Gleason parecía ser estrella invitada en casi todos los principales dramas y comedias en las últimas cuatro décadas, también tuvo éxito en la pantalla grande.

Además de protagonizar junto a Hilary Duff en la clásica comedia romántica para adolescentes, A Cinderella Story, interpretó a Teresa en I Now Pronunciate You Chuck y Larry con Adam Sandler y Kevin James, y Martha Corey en The Crucible de 1996.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen Bottle Shock, Intolerable Cruelty, Against I Said So, Bruce Almighty y 13 Going on 30.



La sobrina de Gleason, Hayley Pittelkow, compartió una publicación conmovedora en Facebook el miércoles. Ella escribió: “Me duele el corazón verte partir. Siempre apreciaré cada momento que tuve contigo. Mary Pat, eres una mujer tan inspiradora y no te llenó más que amabilidad. Recuerdo que cuando te visité en agosto me comprabas sandía todos los días porque sabías que esa era mi comida favorita… o si estabas enojado con el tráfico, solo dirías ‘Oh cariño, tienes que ir’ en lugar de maldecir a personas aleatorias, como todos los demás”.

Last night I was saddened to hear about the passing of my colleague and friend Mary Pat Gleason. I had the honor of working with Mary Pat in “Pencil Town” last year. It was truly an honor to be in her presence. Thank You for the conversations and the words of encouragement. #RIP pic.twitter.com/lh8CQbdbUi — George Steeves (@georgefsteeves) June 3, 2020

“No había un solo hueso malo en su cuerpo y siempre dije: ‘Mary Pat es demasiado amable para este mundo cruel’. Ojalá estuviera allí para despedirte, pero estoy feliz de que ya no estés sufriendo. Siempre serás una de mis mayores inspiraciones y te amaré por siempre”.



La actriz Kristen Johnson tuiteó: “¡Oh, no! Ella era tan encantadora y divertida. Simplemente quisiste ser su amiga al instante. RIP Mary Pat, de pie O ‘para siempre”.