Alexandría Ocasio llama “vagos” a los republicanos: exige aprobar ya segundo cheque del COVID-19

Los estadounidenses esperan sin aliento ver si recibirán un segundo cheque de estímulo del COVID-19 pronto, y en medio de esa espera, que ya parece bastante larga, la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortéz, no se guardo palabras hacia la manera como se han comportado sobre el tema los republicanos del Senado.

La popular legisladora neoyorquina, desenfundó contra los republicanos y los calificó como “los líderes más flojos” sobre el trabajo relacionado con el COVID-19, por no lograr otro cheque para los estadounidenses hasta ahora.

“La Cámara votó para enviar un segundo cheque de estímulo (hace 2 meses) y los republicanos del Senado ni siquiera lo han discutido”, escribió la congresista de El Bronx en su Twitter. “Para una partido que hace que se preocupa por el trabajo duro, son los líderes más vagos del COVID. Incluso los republicanos de la Cámara trabajan más y ni siquiera leen los proyectos de ley. PÓNGANSE A TRABAJAR @senatemajldr”.

The House voted to send a 2nd stimulus check *2 mos ago* & Senate Republicans haven’t even discussed it.

For a party that pretends to care abt hard work, they are the laziest leaders in COVID.

Even House GOP work harder, & they don’t even read bills.

GET TO WORK @senatemajldr https://t.co/xf3Q5vq7KN

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2020