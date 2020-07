Cheques COVID-19: estas son las opciones de una segunda ronda de pagos: ¿cuál aprobarán?

Ha habido numerosas propuestas para una segunda ronda de pagos de estímulo del COVID-19 en los últimos meses tanto de republicanos y demócratas en el Congreso. Desde una propuesta de pago mensual y recurrente, hasta un pago único de menos de $1,200, se están considerando una amplia gama de opciones en las cámaras de Gobierno.

Los demócratas del Congreso han abogado constantemente por más alivios de pagos de estímulo, con propuestas que incluyen pagos mensuales recurrentes y una segunda ronda de pagos únicos. Al otro lado del pasillo, la Administración Trump ha confirmado repetidamente que revelará su propia propuesta de paquete de estímulo en las próximas semanas, pero esa propuesta ha sido descrita de manera diferente por Trump, diferente por su asesor económico y diferente por otros altos funcionarios.

Por ahora, y en medio de la expectativa por lo que ocurra sobre ese asunto, estas son las opciones de pagos de la segunda ronda propuestas sobre el tapete. Se han propuesto al menos siete planes de estímulo.

Contribuyentes en EEUU afectados por el covid-19 recibirían un segundo cheque de ayuda económicaEl presidente Donald Trump dijo que sí habrá un segundo cheque de estímulo, y dijo que será generoso, pero la aprobación de los fondos depende del Congreso. Según un análisis de American Enterprise Institute, los beneficiados recibirían una suma de 2,170 dólares para cubrir sus gastos y deudas provocadas por la emergencia del coronavirus.

Un cheque de estímulo de menos de $1,200

El 10 de julio, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que la próxima propuesta de estímulo de la Casa Blanca incluirá pagos de estímulo de menos de $1,200, según Fox Business. También dijo que estos pagos irían a menos estadounidenses que el primer pago de estímulo, y se darían a aquellos con trabajos de bajos ingresos o que actualmente están desempleados.

Otro pago de $1,200 para individuos, que aumenta hasta $6,000 para familias

La Ley HEROES, que aprobó la Cámara y se espera que muera en el piso del Senado, incluye una disposición de verificación de estímulo que proporcionaría otros $1,200 para individuos y hasta $6,000 en pagos de estímulo para familias de cinco.

