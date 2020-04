La tremenda metida de pata de Trump: ¿qué perla dijo esta vez?

El presidente Trump no sale de una controversia para meterse en otra. Y es que luego de la pelea casada que tiene con los reporteros, a quienes constantemente agrede en sus conferencias de prensa porque le hacen preguntas que no le gusta escuchar, ahora el presidente puso en duda sus conocimientos académicos.

En una serie de tuits, el presidente Donald Trump instó a los periodistas que han recibido “Premios Nobles” por su trabajo en Rusia, a devolverlos, en lo que resultó ser una tremenda metida de pata, que le ha valido muchas burlas.

Al hablar del Premio Nobles, que no existe, muy seguramente Trump quiso decir, Premio Nobel. Pero su error no paró allí, pues no hay Premio Nobel para el periodismo (aunque sí hay uno para la literatura). Algunas personas asumieron que Trump estaba mezclando los Premios Pulitzer con los Premios Nobel.

Todos los ganadores de los Premios Nobel 2019Visita nuestra web – https://www.muyinteresante.es SÍGUENOS EN REDES SOCIALES · Facebook – https://www.facebook.commuyinteresante.es · Instagram – https://www.instagram.commuyinteresante_revista · Twitter – https://twitter.com/muyinteresante · Pinterest – https://www.pinterest.es/RevistaMuy 2019-10-14T11:10:34.000Z

“Trabajo desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. No he salido de la Casa Blanca en muchos meses (excepto para lanzar el Hospital Ship Comfort) para ocuparme de los acuerdos comerciales, la reconstrucción militar, etc., y luego leí una falsa historia en la falla @nytimes sobre mi trabajo … Se deben entablar demandas contra todos, incluidas las organizaciones de noticias falsas, para rectificar esta terrible injusticia. Para todos los grandes abogados, ¿tenemos candidatos? ¿Cuándo será la Ley del Comité Noble? ¡Mejor sean rápidos!”, dijo el mandatario en su primer Twitter.



I don't know of anyone who has won a Noble, or a Nobel, prize for their journalism in the Trump administration. https://t.co/Xpan76Tqd9

Luego continuó con otra publicación: “¿Cuándo todos los ‘reporteros’ que han recibido Premios Nobles por su trabajo en Rusia, Rusia, Rusia, solo para demostrar que están totalmente equivocados (y, de hecho, fue la otra parte la que cometió los crímenes), regresarán sus queridos ‘Nobles’ para que se les puedan dar a los REPORTEROS REALES Y PERIODISTAS que acertaron?”, agregó Trump.

“Puedo darle al Comité una lista muy completa. ¿Cuándo exigirá el Comité Noble que se devuelvan los premios, especialmente porque fueron objeto de fraude? Los reporteros y de la prensa injusta siempre supieron la verdad”, insistió el presidente.

I’m assuming the president means Pulitzer Prize and not the Nobel Prize…not to mention the misspelling.

Do any Trump supporters want to defend errors like this? I just know if Biden did the same thing they’d be attacking him for it, and they’d be right to! pic.twitter.com/OvrxsavRTe

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) April 26, 2020