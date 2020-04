Desde que Donald Trump se lanzó como candidato presidencial hace ya más de cuatro años, el actual mandatario de Estados Unidos prometió que construiría un enorme muro en la frontera con México para frenar el cruce de inmigrantes. Y aunque por años ha tenido mucha oposición a ese plan, considerado por muchos como una obsesión, Tump acaba de dejar ver que ni siquiera el coronavirus lo frena de seguir adelante con ese proyecto.

Y como queriendo mostrar que el muro es otro de sus grandes logros políticos, cuando el país le pide que centre sus ojos y sus fuerzas en tratar de proteger al país del COVID-19, el presidente quiso presumir de su muro y anunció la creación de una página en internet para que todos vean los avances de su pared.

La página, que fue estrenada el miércoles, está bajo el sitio de internet de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y en ella Trump presenta con mucho orgullo videos, gráficas y un mapa interactivo de la mencionada obra de ingeniería civil.

VideoVideo related to ¿trump sigue construyendo el muro en crisis del coronavirus?: ¡así lo presumió! 2020-04-24T00:59:57-04:00

La Administración Trump explicó que hasta esta semana, el muro ya había construido 170 de las 450 millas que el magnate prometió antes de terminar su actual mandato.

Aquí puedes ver en qué va el muro:

“La página web del sistema del muro fronterizo le dará al pueblo estadounidense una visión de primera mano de su construcción y el impacto en nuestra seguridad nacional”, asegura CBP en un comunicado.



“El presidente Trump está cumpliendo su promesa de construir un sistema de muro fronterizo para asegurar la frontera”, dijo Mark Morgan, cabeza de esa agencia. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional y un sistema fuerte de muro fronterizo es crítico para mantener a nuestra nación segura”.

En el primer video compartido esta semana, se aprecia a trabajadores entregados a la obra con maquinaria pesada para levantar el muro que tiene 30 pies de altura y que está siendo construido en El Paso, Texas, la frontera de San Diego y El Centro, en California y Yuma y Tucson, en Arizona.



El muro ha generado todo tipo de oposición de grupos que lo califican de anti-inmigrante, entre ellos artistas que han hecho videos contra la pared, y figuras políticas demócratas como Nancy Pelosi y Charles Schummer.

VideoVideo related to ¿trump sigue construyendo el muro en crisis del coronavirus?: ¡así lo presumió! 2020-04-24T00:59:57-04:00

La noticia se dio a conocer este jueves, justo horas antes de que el mandatario volviera a ser noticia por su nueva pelea con un reportero y por asegurar que la luz y los desinfectantes, podrían curar el coronavirus.



Esta vez la pelea fue con el reportero del Washington Post Philip Rucker durante la sesión informativa del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Trump habló sobre el potencial de temperaturas más cálidas que desaceleran la propagación de COVID-19. También le pidió a la Dra. Deborah Birx, otro miembro de la fuerza de tarea, que investigara la posibilidad de usar luz para matar el coronavirus.

VideoVideo related to ¿trump sigue construyendo el muro en crisis del coronavirus?: ¡así lo presumió! 2020-04-24T00:59:57-04:00

Tras escuchar semejante comentario del mandatario, Rucker dijo: “Respetuosamente señor, usted es el presidente y las personas que están sintonizando estas sesiones informativas quieren obtener información y orientación, y quieren saber qué hacer. No buscan rumores”, lo que encendió al mandatario.

Trump whacks The Washington Post's Philip Rucker for accusing him of spreading rumors about light and heat killing the virus: "I'll say very nicely, I know you well. (I know the guy, I see what he writes. He's a total faker.) Are you ready? It's just a suggestion." pic.twitter.com/efJMpoIOxD

— August Takala (@RudyTakala) April 23, 2020