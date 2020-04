Testimonios de pacientes que se curaron de COVID-19: ¿cuál fue su peor momento?

Desde que empezó la crisis de Coronavirus en el mundo, casi 300,000 estadounidenses se han contagiado del brote, y aunque afortunadamente otra basta mayoría de personas que se infectan salen adelante sin siquiera a veces saber a ciencia cierta que tienen el COVID-19, hay otros que han debido batallar contra el mal.

Y justo cuando muchos se preguntan qué se siente exactamente cuando alguien se infecta de Covid-19, hay muchas personas que sufrieron el mal, quienes han querido compartir sus experiencias en redes sociales y han descrito sus síntomas para que otros se enteren más de lo que ocasiona la enfermedad.

Danielle Nelson, una mujer de Wisconsin que se está recuperando de coronavirus dijo esto sobre la progresión de la infección:

El testimonio de un paciente recuperado de #Coronavirus

“Soy una persona generalmente sana. No tengo condiciones de salud subyacentes. Antes de marzo, nunca había pasado una noche en una cama de hospital. Hace aproximadamente 3 semanas, comencé a tener dolor en el pecho. Me auto-puse en cuarentena pero lo descarté por ansiedad. Hace aproximadamente 2.5 semanas, tuve fiebre. A pesar de los paquetes normales de Tylenol y hielo, no se pudo controlar”, dijo.

“Después de una semana de esto y dormir 20 horas al día, fui a la sala de emergencias. Me hicieron la prueba y me enviaron a casa. Pocos días después, apenas tenía energía para llegar al baño. Estaba tan cansada y sin aliento. Regresé a la sala de emergencias y me hospitalizaron”, destacó.



This is so true (and part of what makes #Covid19/#coronavirus so scary). My husband, who's in what I'd describe as similar health, suffered what he describes as an above-average flu. https://t.co/hjVnpfr8yG — David Lat (@DavidLat) April 2, 2020

David Lat, un abogado, escritor y fundador del sitio Above the Law. Describió sus problemas con COVID-19 en Twitter. Esto es lo que dice sobre cómo se desarrolló el virus en su organismo.

Casos diferentes: Dos jóvenes con COVID-19 describen sus síntomas | Buenos días a todos
Paula volvió de Brasil y comenzó a sentir migraña, congestión, fuerte dolor muscular y días después perdió el olfato. Por otra parte, Gabriela pensó que tenía sinusitis, pero no presentaba congestión.

“En la noche del sábado 3/7, Z. y yo salimos a cenar con amigos. Después de la cena, íbamos a tomar una copa de bebidas, pero de repente me sentí mal, así que me disculpé y me fui a casa. El domingo, 3/8, todavía me sentía cansado, pero no le di mucha importancia; incluso fui a una clase de gimnasia esa tarde (y luché, pero nuevamente lo atribuí a que era uno de esos días ) Esa noche salimos a cenar con los padres de Z … En medio de la cena, nuevamente me sentí mal, disculpándome y me fui temprano”, dijo el hombre. “El lunes 3/9, me sentí decentemente mejor. Incluso fui a la oficina por unas horas. Pero al regresar a casa esa noche, supe que algo estaba mal. Mi fiebre y escalofríos comenzaron esa noche hasta el martes 3/10. No fui a trabajar ese día (y básicamente no salí de mi departamento desde entonces, excepto cuando finalmente fui al hospital). Otros síntomas incluyeron dolores en las articulaciones y fatiga extrema. Pero (todavía) no se sentía tan diferente de la gripe “regular”. Durante este período, manejé la fiebre y el dolor con un molde rotativo de analgésicos de venta libre. El martes y miércoles (3 / 10-3 / 11), mi fiebre varió de 101-104, con el rango 101-102 más común. El jueves 3/12, me desperté sin fiebre sin haber tomado medicamentos para bajar la fiebre, lo que me pareció genial. De hecho, esa tarde estaba pensando que tal vez había superado el pequeño error de tres días que tenía “.

Pero luego las cosas empeoraron.



“Chicos, estaba equivocado. El jueves por la tarde-noche, desarrollé una tos desagradable, repleta de una fuerte congestión en el pecho. Esto continuó hasta el viernes, que es cuando regresó mi fiebre (101.6). Llamé a mi internista el viernes 3/13. El asistente del médico con el que hablé dijo que sonaba como una gripe que se convirtió en bronquitis. Me recetó jarabe para la tos y un Z-Pak y dijo que podía sentirme mejor al día siguiente. Desafortunadamente, empeoré durante el fin de semana, mi tos había progresado hasta el punto en que me dificultaba la respiración. El domingo 15 de marzo, me dirigí a la sala de emergencias del Centro Médico Langone de NYU, mi sala de emergencias más cercana”.

CUÁNTO DURA una Infección por CORONAVIRUS Covid 19

El abogado regresó a casa pero pronto tuvo que ir de vuelta al hospital. “Para el lunes 3/16, no podía volver a respirar. Regresé rápidamente a la sala de emergencias, y esta vez estaban en sus manos. Me admitieron, me dieron oxígeno, me pusieron en una habitación de aislamiento, y FINALMENTE me hicieron la prueba de #coronavirus “. Dio positivo y terminé muy enfermo en el hospital, pero ahora me estoy recuperando”.



Chris Gough, un médico que se recuperó de COVID-19. También describió sus síntomas en Twitter.

Now that I am recovering from Covid-19, I want to share my symptoms, and my experience, in case it is of help to anyone else. I've felt pretty rotten the last few days, but am finally improving. I am only talking about my own experiences – as a patient, not a doctor. (1/n) — Chris Gough (@GoughCJ) March 16, 2020

“Día 1: El día de la fiebre y el agotamiento. Los escalofríos y los sudores fueron la historia del día. Eso y estar completamente exhausto, con dolor de cuerpo entero. Temperatura aleatoria: 38.5. Un tramo de escaleras luego me detiene para descansar. Sin apetito en absoluto. la tos comenzó por la tarde. No era una tos fuerte ni productiva. Pero solo de vez en cuando para recordarme que mis pulmones tampoco estaban contentos. Descubrí que mi hermano (con quien pasé la semana siguiente) no está bien con síntomas similares”, narró el galeno.

“Día 2: sin energía. Horizontal es la posición para estar. Sudores / escalofríos continuos, pero no tan malos como ayer. Tos más notable pero no es un gran problema. Dolor de cabeza intermitente comenzó. Todo el cuerpo todavía duele y me siento débil. Cero apetito. Me sentí un poco más brillante en la víspera”, agregó Gough.



“Día 3: Me sentí peor. Dolor de cabeza y fatiga peor. Tos menos frecuente. El apetito mejora pero está lejos de ser normal. Otro día de siestas frecuentes y predominantemente en estado horizontal. Tuve que ayudar con el cuidado de los niños por la noche: o el bebé ha duplicado su peso o yo soy la mitad de fuerte”, concluyó el médico, manifestando que se recuperó para el día 10.

Day 1 after #COVID diagnosis. Sore throat, headache (strong!), Dry cough but not shortness of breath. No lung US abnormalities. Will keep a #POCUS track of my lungs. #coronavirus ⁦@TomasVillen⁩ ⁦@ButterflyNetInc⁩ pic.twitter.com/wLtSc70pxQ — Yale Tung Chen (@yaletung) March 9, 2020

Yale Tung Chen es otro médico en España que también se está recuperando de COVID-19. Él también ha estado compartiendo sus síntomas (y escáneres pulmonares) en Twitter y esto es lo que escribió sobre los primeros síntomas:

“Día 1 después del diagnóstico #COVID. Dolor de garganta, dolor de cabeza (fuerte), tos seca, pero no falta de aliento. No hubo anomalías pulmonares. Mantendré un registro #POCUS de mis pulmones. Día 2 después del diagnóstico #COVID. Menos dolor de garganta, tos y dolor de cabeza (¡gracias a Dios!), Todavía no hay dificultad para respirar o dolor pleurítico en el pecho. Actualización #POCUS: derrame pleural bilateral pequeño, línea pleural engrosada y líneas b basales (plaps). Día 3 después del diagnóstico #COVID. Sin dolor de garganta / dolor de cabeza. Ayer fue día de tos, todavía no hay dificultad para respirar / dolor en el pecho. La diarrea comenzó, la tos con suerte mejoró. Actualización #POCUS: derrame similar, parece una línea pleural menos engrosada + sin líneas b (PLAPS). Día 4 después del diagnóstico #COVID. Más tos y cansancio (muy mal), aún sin disnea / dolor en el pecho. Actualización #POCUS: lado derecho en resolución, lado izquierdo una línea pleural más gruesa + 2 consolidaciones subpleurales”, narró el médico.

En un nuevo estudio del Grupo de expertos en tratamiento médico de Wuhan para COVID-19 publicado en The American Journal of Gastroenterology que estudió a 204 personas que recibieron atención médica por COVID-19 se halló que los problemas digestivos eran mucho más comunes en pacientes con coronavirus de lo que otros estudios indicaron. “La mitad de los pacientes de nuestra cohorte informaron un síntoma digestivo”, afirmaron. Sin embargo, esa estadística se infló al incluir personas que informaron una pérdida de apetito.

Este estudio encontró que el 34 por ciento de las personas reportaron sufrir diarrea.

Llegaron a la conclusión: “Aunque la mayoría de los pacientes se presentaron en el hospital con fiebre o síntomas respiratorios, encontramos que 103 pacientes (50.5%) informaron un síntoma digestivo, incluyendo falta de apetito (81 [78.6%] casos), diarrea (35 [34% ] casos), vómitos (4 [3.9%] casos) y dolor abdominal (2 [1.9%] casos) “.