La semana pasada el presidente Donald Trump hizo unos extraños comentarios, en los que sugirió que valdría la pena probar la idea de introducir desinfectantes al organismo como una manera de combatir el coronavirus. Y aunque luego, tras un sonado escándalo que generaron sus “consejitos” y recibir ataques por semejante insinuación tan irresponsable, el mandatario se retractó, parece que sus palabras causaron efecto en algunos.

Aunque parezca difícil de creer, hubo quienes tomaron las palabras de Trump al pie de la letra e ingirieron productos de aseo, terminando en el hospital.

Así de reportaron las autoridades de salud de Nueva York, que manifestaron que una vez Trump terminó de hablar, se registró un alza significativa de llamadas de emergencia al Centro de Control de Envenenamientos por personas que estaban ingiriendo desinfectantes y cloro.

VideoVideo related to pacientes se intoxican tras tomar desinfectantes por el covid-19: ¿influyó trump? 2020-04-29T02:43:31-04:00

Además, las autoridades de hospitales públicos de la Gran Manzana informaron haber recibido 9 llamadas de reportes de hospitales por pacientes expuestos a limpiadores, pero afortunadamente no hubo pacientes muertos.

El periódico El Diario de Nueva York, aseguró que tan solo el jueves 23 de abril, cuando Trump lanzó sus comentarios, hubo un total de 11 casos de pacientes que bebieron desinfectantes. El incremento en 24 horas fue de más del 500% comparado con el día anterior, cuando hubo 2 casos solamente.

To be clear, disinfectants are not intended for ingestion either by mouth, by ears, by breathing them in any way, shape or form. And doing so can put people at great risk. https://t.co/QFuGdXIPcp

— Commissioner Oxiris Barbot (@NYCHealthCommr) April 24, 2020