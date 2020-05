Compañía Sorrento Therapeutics afirma tener cura del coronavirus: ¿qué es el COVI-SHIELD?

Sorrento Therapeutics es una compañía biofarmacéutica con sede en California que dice que ha encontrado una “cura” para el coronavirus.

“Entre los anticuerpos que muestran actividad neutralizante, un anticuerpo se destacó por su capacidad para bloquear completamente la infección por SARS-CoV-2 de células sanas en los experimentos”, escribió Sorrento Therapeutics, en un comunicado de prensa del 15 de mayo. “STI-1499 neutralizó por completo la infectividad del virus a una dosis muy baja de anticuerpos, lo que lo convierte en el principal candidato para más pruebas y desarrollo”.

El comunicado dice que Sorrento “tiene como objetivo generar un producto de cóctel de anticuerpos que actuaría como un “escudo protector contra la infección por coronavirus del SARS-CoV-2 y seguiría siendo efectivo incluso si las mutaciones de virus hacen que una terapia de anticuerpos individuales sea menos efectiva con el tiempo”.

Sin embargo, algunos expertos de la industria expresaron precaución, incluso cuando las acciones de la compañía se dispararon. “Es solo una exageración”, dijo a Investors.com Brad Loncar, director ejecutivo de Loncar Investments. “Hay muchas compañías que trabajan en anticuerpos que están muy por delante”. El sitio señaló que Sorrento solo ha realizado pruebas en células, no en animales o humanos.

Fox News informó que el Doctor Henry Ji, CEO de Sorrento Therapeutics, afirma que la compañía ha desarrollado una cura y dijo: “Queremos enfatizar que existe una cura. Hay una solución que funciona al 100%. Si tenemos el anticuerpo neutralizante en su cuerpo, no necesita el distanciamiento social. Puedes abrir una sociedad sin miedo”.

Según Fox, Sorrento afirma que el anticuerpo puede “eliminar” el COVID-19 “del sistema de una persona en cuatro días”.

En el comunicado de prensa, Ji dijo: “Nuestro anticuerpo STI-1499 muestra un potencial terapéutico excepcional y podría potencialmente salvar vidas después de recibir las aprobaciones necesarias. En Sorrento estamos trabajando día y noche para completar los pasos necesarios para obtener la aprobación de este producto”.

En esa declaración, la compañía dijo que analizó y probó millones de anticuerpos, que se desarrollan como una respuesta inmune a la presencia de una infección, y encontró aproximadamente una docena que podrían evitar que la proteína viral se adhiera a las células sanas. La compañía creó un cóctel de anticuerpos que llaman “COVI-SHIELD”, que se compone de tres anticuerpos neutralizantes que se supone que atacan tres regiones únicas de la proteína del pico de coronavirus, según CNBC.

Las pruebas que Sorrento ha realizado son preclínicas, lo que significa que aún no se han probado en humanos; sin embargo, la compañía dijo que planea hacer 1 millón de dosis.

Según Sorrento, “STI-1499 neutralizó por completo la infectividad del virus a una dosis de anticuerpo muy baja, lo que lo convierte en un candidato principal para más pruebas y desarrollo”.

Ji dijo que los anticuerpos podrían usarse como terapia y como profiláctico: las terapias tratan las infecciones existentes, mientras que los profilácticos previenen la infección. La terapia independiente que la compañía dijo que planea producir se llamaría COVI-GUARD.

Se espera que las instalaciones de fabricación de anticuerpos cGMP de última generación de Sorrento en San Diego puedan producir hasta doscientas mil dosis por mes y la Compañía tiene la intención de producir un millón de dosis en riesgo mientras busca la aprobación de la FDA para cualquier ITS 1499 producto candidato.

La Compañía está buscando apoyo gubernamental potencial y socios farmacéuticos para ampliar aún más la capacidad de fabricación de STI-1499 con el objetivo de proporcionar potencialmente decenas de millones de dosis en un corto período de tiempo para satisfacer la gran demanda proyectada.

Sorrento Therapeutics, Inc. (SRNE) es una compañía con sede en California fundada en 1989 que se enfoca en el manejo de enfermedades crónicas y curables, así como en el desarrollo de no opioides para el dolor.

Según Marketwatch, las acciones de la compañía aumentaron 166.79% a un máximo de dos años después de que la compañía anunció su tratamiento con anticuerpos el 15 de mayo. Las acciones aumentaron de $2.62 al comienzo del día a $7.62.

Hace una semana, ganó 8.9% en el comercio después de anunciar una asociación con el Sistema de Salud Mount Sinai de Nueva York. Ese experimento consistió en reunir a 15,000 personas que habían sido evaluadas por los médicos de Mount Sinai, confirmadas como coronavirus positivas y producidas anticuerpos.

Ji dijo que la terapia está destinada a ser “resistente a futuras mutaciones de virus”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) todavía está tratando de determinar qué nivel de inmunidad, si es que hay alguna, tienen las personas que han sido infectadas con el coronavirus. Una razón para la demora, informó USA Today, fue la falta de supervisión en las pruebas de anticuerpos. Desde el 16 de marzo, la FDA había permitido a los fabricantes de pruebas de anticuerpos vender productos sin validar los datos de esos fabricantes de pruebas; la FDA solo revirtió esa política el 4 de mayo.

El 18 de abril, la FDA anunció que estaba ampliando el acceso a las pruebas de serología, que pueden proporcionar evidencia de la presencia de anticuerpos. La precaución, dijeron, está destinada a prevenir resultados falsos positivos. Doce pruebas de anticuerpos ya se han realizado a través del sistema de autorización de uso de emergencia (EUA) de la FDA, según USA Today.

“Estamos trabajando las 24 horas del día para revisar los envíos de la EUA rápidamente y seguimos tomando medidas para garantizar que el proceso sea lo más ágil y eficiente posible”, escribió la FDA.

La FDA se asoció con el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Sciline, que es una organización que proporciona experiencia científica a periodistas, ha publicado un documento de opiniones de expertos sobre los anticuerpos y la inmunidad del COVID-19.

Por ejemplo, el Dr. Arturo Casadevall, presidente de Microbiología e Inmunología Molecular y Profesor Distinguido de Bloomberg en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, dijo: “La confiabilidad es desconocida en este momento ya que la mayoría de las pruebas no han sido validadas. Sospecho que existe una gran variación en la confiabilidad de las diversas pruebas dependiendo de cómo se realicen, su fabricante, etc”.

El Dr. C. Buddy Creech, director del Programa de Investigación de Vacunas Vanderbilt en la Escuela de Medicina y Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, también habló en general sobre el tema en ese documento. “Hay tanto sobre COVID-19 que todavía estamos aprendiendo. Si el pasado es el prólogo, entonces deberíamos esperar que aquellos que se recuperan del COVID-19 tengan una respuesta inmune más refinada la próxima vez que vean el virus”, dijo.

“El desafío con cualquier virus respiratorio es: a) que el virus puede cambiar con frecuencia, lo que resulta en versiones del virus que escapan de nuestra inmunidad (por ejemplo, influenza) y b) que con el tiempo, la cantidad de anticuerpos que circulan en nuestro torrente sanguíneo y en la superficie de nuestra nariz y garganta baja, esto nos hace vulnerables a este tipo de infecciones en múltiples ocasiones en nuestras vidas.

Lo que aún no sabemos sobre el COVID-19 es cuánto dura la inmunidad y si las infecciones posteriores siguen el patrón típico de ser más leves que la primera “.