Murió Hagen Mills en presunto intento de asesinato y suicidio: ¿cómo está su hijta?

El actor de la serie de televisión “Baskets”, Hagen Mills, de 29 años, murió el martes en Kentucky después de que supuestamente le disparó a una mujer y luego se suicidó, según lo dio a conocer TMZ.

El incidente fue un supuesto intento de asesinato-suicidio, donde el actor fue el atacante, confirmó el jefe de policía de Mayfield, Nathan Kent, a la publicación.

Erica Price, de 34 años, recibió un disparo en el brazo y el pecho, informó TMZ. Según la policía, Mills mantuvo adentro a su hija de 4 años y a la madre de Price hasta que Erica llegó a la residencia. Cuando la joven entró, el actor le disparó y luego se giró el arma y se quitó la vida.

Price sobrevivió y se encuentra en condición estable después de ser tratada en el hospital. TMZ escribió que su hija y la madre de Price no sufrieron daños.

La madre de Mills dijo a la publicación que, aunque le encantaba actuar, nada superaba el amor que sentía por su hija. El actor, según su madre, había estado viviendo en California, pero también tenía una casa en Kentucky.

Heavy contactó a la agencia de talentos de Mills para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

En la página de Facebook de Mills, dice que conoció a Price en el 2012.

Según su perfil de Internet Movie Database IMBD, Mills era mejor conocido por sus papeles en Dicks suecos, Bonnie y Clyde: heridas justificadas y punzantes. Más recientemente, consiguió un papel en Star Light, que debutó en febrero.

Mills no parecía tener una cuenta pública de Twitter o Instagram. En Facebook, su última publicación fue de marzo. Compartió una foto de sí mismo en el consultorio del médico. “Tal vez me estoy poniendo viejo … presión arterial alta”, escribió.



En agosto del 2019, el actor escribió en su cuenta de Facebook acerca de estar en el hospital por su cumpleaños, pero no dijo por qué lo estaban tratando.

“Tenía la intención de hacer esto más temprano en el día, pero estaba teniendo un momento tan maravilloso en mi retiro de cumpleaños en la sala de emergencias, que permití que el día se alejara un poco de mí. Me gustaría agradecerles a todos por comunicarse conmigo hoy. Gracias a todos mis maravillosos amigos por la publicación de cumple, sus mensajes y sus textos. Realmente lo aprecio”, comentó el fallecido actor en ese momento.

“Disfruté hablando con todos ustedes. Sé que puede haber habido largos intervalos de tiempo entre algunas de nuestras últimas conversaciones del que preferiría, lo que hizo que hablar con ustedes hoy fuera un verdadero placer. Me gustaría agradecer especialmente a toda mi increíble familia sus deseos de cumpleaños”, agregó Mills.



En octubre, el joven escribió que estaba entusiasmado con el lanzamiento de Star Light. “Miren el lanzamiento del tráiler y el artículo en Deadcentral.com de la muy esperada película de terror Starlight”, escribió. “Estoy extremadamente agradecido por la maravillosa oportunidad de haber trabajado en este increíble proyecto con tanta gente notablemente talentosa, #Dreamteam #FabSix, tanto delante como detrás de la cámara”.

Mills describió a su personaje, Monty, como un “Adonis adolescente”.

“Personalmente aún no he visto esta película, aunque espero ansiosamente”, escribió. “Y debido a un problema distraído con un boleto de avión, lamento decir que parece que no asistiré a la proyección privada mañana por la noche en Beverly Hills. Deseo a todos los que asistan,un buen viaje y que la pasen increíble. Ojalá pudiera estar allí con todos ustedes”, mencionó.

Esta es la versión original de Heavy.com.