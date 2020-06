Cheques COVID-19 -¿Aprobará el Senado un cheque de $2,000 como nuevo incentivo?

El reloj sigue marchando aceleradamente, y mientras pasan los días, muchos estadounidenses, sumidos en la desesperación, las deudas y la incertidumbre, tienen las esperanzas puestas en Washington, y están cruzando los dedos para que el gobierno federal cristalice un eventual segundo cheque de ayuda económica.

Las recientes palabras del presidente, Donald Trump, quien hace unos días confirmó que efectivamente sí habrá una segunda ronda de alivios, y “muy generosa”, han hecho que aumenten las esperanzas, pero al mismo tiempo que aumente la ansiedad. ¿La razón? el Senado sigue sin ponerle fecha a una eventual discusión sobre un nuevo paquete de ayudas y ha dicho ya que no apoya el plan decidido por la Cámara baja con la Ley Héroes, que daría otro cheque de $1,200 a individuos que ganen hasta $75,000 y que se reduciría gradualmente hasta aquellos que ganen $99,000.

Si no se define algo en julio, el chance de un segundo cheque también se irá diluyendo, ya que la cámara alta entrará en receso el 8 de agosto por cinco semanas hasta mediados de septiembre.

Some people still haven’t received their stimulus check. They still have bills to pay. This is why a one-time check never made sense. It’s time to provide $2,000/month to those who need it the most. — Ro Khanna (@RoKhanna) June 17, 2020

Pero en medio del camino y si se toma al pie de la letra lo dicho por Trump, hay una esperanza de que el estimulo concedido pueda ser superior a $2,000 mensuales, como está pidiendo el congresista demócrata de California, Ro Khanna.

El líder político, se ha dado a la tarea de empujar todavía más su iniciativa en los últimos días, tratando de que en el Senado haya voces amigas que impulsen el proyecto y lo lleven a la vida.

El congresista se unió con el representante de Ohio Tim Ryan, para mover más el llamado “Emergency Money for the People Act” que propone pagos mensuales de $2,000 por hasta seis meses, incluyendo la opción de renovarlos por un año, de continuar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Remember when Steve Mnuchin said our COVID-19 relief should last Americans 10 weeks? It’s been 10 weeks. RT if you're still struggling. — Ro Khanna (@RoKhanna) June 23, 2020

El legislador Khanna asegura que miles de familias el Estados Unidos necesitan una ayuda urgente y que es obligación del Gobierno federal responder a sus llamados, de manera inmediata.



“Algunas personas todavía no reciben su cheque de estímulo (el primero). Ellos tienen todavía facturas que pagar. Es por esto que un solo cheque no tiene sentido. Es momento de proveer $2,000 mensuales al mes a esos que más lo necesitan”,comentó el político en su cuenta de Twitter.

El martes, el congresista hizo énfasis en las palabras del secretario del Departamento del Tesoro, que maneja junto al IRS, los pagos de las ayudas.

VIDEO: President Trump commits to 2nd stimulus. He says details would be announced in the coming weeks. The President would not tell me how much of a check Americans will receive. pic.twitter.com/Abd5E8P3Au — Joe St. George (@JoeStGeorge) June 22, 2020

“¿Recuerdan cuando Steve Mnuchin dijo que la ayuda por el COVID-19 debería durarle a los estadounidenses unas 10 semanas? Ya han pasado 10 semanas, comparte si eres uno de los que sigue en la lucha”, dijo el político, tratando de pedir ayuda a la ciudadanía del común para que ese mensaje llegue a los senadores en Washington.

Bajo esa propuesta, el pago de los $2,000 elevaría los beneficios a personas de 16 años hacia arriba que ganen $130,000 anuales o parejas que ganen $260,000 recibirán hasta $4,000 al mes y por cada menor de edad habría $500 adicionales.

Otro proyecto que pide cheques de $2,000 es la que han tratado de impulsar en el Senado la exfiscal Kamala Harris y Ed Markley, al igual que el ex candidato presidencial Bernie Sanders.

Bajo el nombre “Economic Crisis Support Act”, esta iniciativa cobijaría a quienes ganen hasta un máximo de $120,000 anuales.