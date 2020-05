Piden que nadie pague rentas en mayo: ¿quién las pagará?

Desde que comenzó la crisis del coronavirus, que hasta ahora ha dejado en Estados Unidos más de 1.2 millones de contagios reportados y casi 70,000 muertes, según World Meters, y millones de personas desempleadas debido al cierre de negocios, una de las principales preocupaciones de miles de estadounidenses es cómo van a pagar sus rentas.

Y aunque en muchos estados, como Nueva York, New Jersey y California, los gobernadores han emitido órdenes ejecutivas en las que prohíben que quienes no puedan pagar sus arriendos sean desalojados, la preocupación no termina allí, pues eso no implica que las rentas serán condonadas sino que al levantarse esa protección temporal, los inquilinos que no hayan pagado quedarán con una enorme deuda, que tal vez no puedan cubrir en meses.

Por ello y como una manera de exigir a los gobiernos locales que asuman planes de ayuda más efectivos, a nivel nacional están lanzando una campaña en la que invitan a todos los inquilinos, incluso si pudieran pagar sus rentas, a que no lo hagan, para presionar a los gobiernos a que asuman los pagos, al menos de un mes.

Noticias Telemundo: Coronavirus, un país en alerta, 1ro de mayo 2020 | Noticias Telemundo

Y es que miles de familias mayormente indocumentados u hogares mixtos, integrados por ciudadanos y personas sin papeles, están sufriendo las inclemencias del gobierno federal, que los excluyó de los alivios económicos, al igual que la falta de planes reales de ayuda financiera de los estados.

📺*VIDEO PREMIERE* On #MayDay, immigrant, Black & Brown NYers led a caravan calling on @NYGovCuomo for a #Recovery4All Mariachis played at his office; we held a ceremonial die-in in Times Square & we joined @nychange at Jeff Bezos’ penthouse. Video by @PNickCurran & Elliot Levy pic.twitter.com/wQiV0zsWE6 — Make the Road NY 🦋 (@MaketheRoadNY) May 3, 2020

Ante esa tragedia la organización neoyorquina Make The Road NY (MRNY) y otros grupos en la Gran Manzana promovieron el fin de seama una manifestación llamada “Recuperación para todos”, al igual que en Nueva Jersey y en Albany.

Inquilino Que No Recibió el Inmueble Debe Pagar la Renta? – Coronavirus y Contrato de Arrendamiento

En el caso de Nueva York, piden a inquilinos no pagar este mes para que el gobernador Andrew Cuomo aprueba la creación de un fondo de $3,500 millones para ayudar a trabajadores excluidos del plan de estímulo federal, y ayudarlos con esos recursos a pagar sus rentas, entre otras cosas.

Muchas familias en cuarentena no tienen cómo pagar la renta del mes | Noticias Telemundo

“Yo no tengo papeles, es cierto, soy indocumentado, pero desde hace 18 años que vivo aquí en este país nunca he dejado de pagar mis impuestos. He sido honesto, he contribuido siempre en bien. Mi casera me dio plazo, solo de una semana para pagar la renta, pero hay muchos que hoy mismo los están echando. Eso es inhumano”, dijo el salvadoreño Luis González, al periódico El Diario.



¿No has podido pagar la renta por la cuarentena? Una ley te protege del desalojo

La campaña pide que las rentas no se congelen, sino que se exoneren.

“Hoy no puedo pagar la renta y congelarla, no es una solución. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que pasar 2 ó 3 meses en 1”, dijo otro manifestante.

Pese a la inmensa necesidad que tienen en este momento cientos de miles de estadounidenses, sobre la propuesta de exonerar de rentas a inquilinos, gobernadores como Andrew Cuomo, de NY, ya mostraron su no rotundo.



El mandatario insistió en que esa opción no está contemplada por el Estado, porque están en quiebra.

Ayudas para quienes no puedan pagar la renta ante el impacto del coronavirus | Noticias Telemundo

“Yo escucho siempre a todos. Hay gente que dice que nadie debería pagar renta. Tengo a caseros que dicen que si no se le paga van a perder sus edificios, y sin poder pagar sus facturas. Van a colapsar. Estamos intermediando para que nadie sea desalojado hasta junio, punto“, concluyó.