Hoy tenemos el pronostico del horóscopo de cada signo del zodiaco. Entérate si la posición de la luna presenta nuevas oportunidades, si hoy es el día para arriesgarse en el amor, o si debería estar cuestionando los motivos de una relación importante. Descubre lo que puedes esperar financieramente. ¿Es hora de ajustar su presupuesto o finalmente puede darse un capricho? Aquí tenemos el horóscopo del 18 de Abril.

Horóscopo del 18 de Abril de 2020

Signos de fuego

Son los pasionales del Zodiaco.

ARIES, (Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor: Ama sin temor, no hay necesidad de poner tanta parafernalia ni tantos tabús innecesarios. Amar es lo más sencillo que tienes, es lo que todo ser humano se la da naturalmente desde el momento de su nacimiento, llévalo a lo simple….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Aries.

LEO, (Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto): Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario. Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: No seas egoísta, recuerda que tus seres queridos también deben brillar, permíteselos. Tener la última palabra no te hace mejor, pero sí te hace más odioso con las personas, incluso a veces les haces daño con esos actos….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Leo.

SAGITARIO, (Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre): El aventurero. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries. Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites.

Amor: Los celos y la posesión no son amor, no intentes controlar las decisiones de tu pareja, aprende de ella y de su esencia….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Sagitario.

Signos de Tierra

Son los constructores del Zodiaco.

TAURO, (nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo): El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio. Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Recibe amor, no siempre tienes que dar y dar. También expresa lo que necesitas, no vas a perder a nadie por hacerlo, mereces que te amen tan profundo como tú lo haces….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Tauro.

VIRGO, (nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre): El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio. Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo, lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor; pero a veces esta misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos.

Amor: No tienes que planear el amor, no tienes que calcular cuánto sientes. Simplemente disfrútalo, vívelo y aprende a fluir con la certeza que da el amor incondicional. …Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Virgo.

CAPRICORNIO, (nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero): El Escalador. Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo. Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Te encierras tanto que alejas a los demás, tus enfados y tu orgullo solo empuja a la gente al lado del puente desde el que no se puede cruzar. Baja la guardia y propicia espacios de diálogo para lograrlo.

…Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Capricornio.

Signos de Aire

Son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS, (nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio): El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc.,es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor: Comunica todo lo que sientes ahora, no te guardes nada, habla con las personas que compartes el día a día: tu pareja, tu familia, compañeros de labor, amigos, es importante que expreses tus emociones….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Géminis.

LIBRA, (nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre): El mediador. Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis. Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Revisa qué estás esperando de una relación amorosa, puede que no se te de porque ni tú sabes qué es lo que realmente quieres. No puedes querer lo que ves en otros, solo puedes esperar lo que realmente disfrutarás y te brindará paz…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Libra.

ACUARIO, (nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero): El mediador. Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis. Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor: Sufres por personas que no valen tu atención y eso solo se debe a que no reconoces tu valor propio. Cuando lo hagas verás que en el amor no hay dolor, solo tienes que tomar la decisión y hacer la transformación….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Acuario.

Signos de Agua

Son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER, (nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio): El que nutre. Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis. Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor:Eres merecedor de todo el amor que sabes dar, y por eso mismo debes dejar de idealizar tanto a tu pareja, porque puedes imaginar más cosas de las que realmente hay. La reciprocidad es la clave…..Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Cáncer.

ESCORPIO, (nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre): El Intenso. Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis. Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfruta más que nadie la actividad sexual; su peor defecto es lo desconfiado que es.

Amor: Expresa tus emociones a alguien de confianza para que puedas encontrar nuevas soluciones a la situación que te molesta, quizás solo necesites decirlo en voz alta para aprenderlo….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Escorpio.

PISCIS, (nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo): La unidad. Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio. Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Aprende de la diversidad para que puedas encontrar valor en las personas que te rodean y que construyen contigo. No puedes imponer tus creencias o formas de hacer las cosas, entre más pronto lo aprendas, más pronto encontrarás la belleza completa en esa persona especial que hará latir tu corazón….Haz clic aquí para seguir leyendo sobre tu signo zodiacal Piscis.