Virgo – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No tienes que planear el amor, no tienes que calcular cuánto sientes. Simplemente disfrútalo, vívelo y aprende a fluir con la certeza que da el amor incondicional.

Dinero:

No eres una máquina de hacer dinero, así que busca uno o varios pasatiempos que te permitan sacar tu mente del ambiente productivo, financiero y laboral.

Salud:

Cuida tus ojos y tu cabeza, la tensión hace que te irrites y que aparezcan jaquecas o alergias sin explicación. Busca ejercicios para liberar la tensión en esa zona y así prevenir complejidades por fatiga.

Consejo:

No te tomes las cosas de forma tan personal, si algo te incomoda: háblalo. Pero no explotes sin razón aparente, así solo confundes a las personas y te amargas los días.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en Choque en un día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si en tu trabajo te encuentras expuesto a actividades físicas o entornos poco controlados, lo mejor es que evites dar presencia, el resultado puede no ser favorable.

Salud:

Procura exponerte menos el día de hoy, si puedes duplicar solo por este día tus medidas de seguridad será ideal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste ya sea en el pasado o reciente, esto no le permite confiar en ti. Debes ser atento para poder reparar la relación.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete solo con tu palabra no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Cuando nos encontramos en Choque, la energía nos puede crear experiencias desagradables, todo esto dependiendo de que tanto nos expongamos.