Virgo – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Recupera la pasión perdida, tu pareja quiere de nuevo a la persona que en realidad eres, así que ten una velada romántica con tu pareja o contigo mismo.

Dinero:

Toma un poco de distancia con los temas financieros que te causan incomodidad, no importa que hoy sea un día diferente, por eso no vas a entrar en pánico ni en escasez, es solo un momento pasajero.

Salud:

Estás al borde de los nervios, cálmate y no vivas suponiendo, eso te atormenta y te causa tanto estrés que te produce dolores de cabeza y de estómago.

Consejo:

Sonríe, estás muy amargado y huraño, no busques entender lo que sucede, más bien ocúpate de hacer con el corazón y no con la razón.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en día Abierto, lo que genera una energía propicia para comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Sentirás mas facilidad para tomar decisiones importantes en este día, solo que deberás tomarte un tiempo para reflexionar y así escoger la correcta.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu sobre análisis de la situaciones o escenarios de lo que podría pasar no te esta permitiendo tener una relación, renueva tu amor y atreve a expresar lo que sientes.

Dinero:

Si tienes oportunidades de emprender negocios, aprovéchalas en este día, si comercias con algún servicio o producto veras como hoy será un buen día, sin embargo, analiza muy bien las decisiones que consideres importantes.

Consejo: Actitudes como el orden, la estructuración y la disciplina serán la clave este día y el resto del año.