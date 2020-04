Virgo – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Las personas de tu círculo que tengan que salir de tu vida, que lo hagan, no estés tratando que todo el mundo esté bien, cada uno en lo suyo, disfruta tu momento en familia o en soledad.

Dinero:

Cuando comprendas que no todo se hace únicamente por conseguir dinero, encontrarás la labor que mereces o serás valorado por tus jefes, cambia tu actitud.

Salud:

Requieres conectar tu corazón con tu mente, cierra los ojos y concéntrate, suelta el control, no tienes que ser perfecto, simplemente envía ondas desde tu corazón a la mente y siente la calma.

Consejo:

Hoy es un día para estar en soledad, sin pensar en nada más que en consentirte, tomar conciencia del cuerpo que habitas y se feliz.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras Triangulando con el Buey y la Serpiente en día de Recibir, debes estas muy abierto a las oportunidades también, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy puedes recibir un gran premio o retribución por tu trabajo a lo largo del tiempo, dedícate solo a disfrutarlo el día de hoy, procura agradecerles a las personas que te ayudaron a hacerlo.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que recibas una noticia muy favorable para ti, si aún no tienes pareja puede que hoy recibas la noticia que tanto esperabas.

Dinero:

Hoy es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, los retornos pueden ser provechoso.

Consejo: Pregúntate tres veces porque necesitas realizar esa compra, tu mismo deberás justificarla, pero aquí viene lo importante en base a tus proyectos de vida.