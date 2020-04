Escorpio – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

ESCORPIO

Nacidos entre el 21 de octubre al 20 de noviembre

El Intenso.

Tauro es su complementario y es compatible con Cáncer y Piscis.

Escorpio es el más cercano al signo chino Cerdo.

Personalidad de Escorpio:

Su característica principal es su pasión, investigador nato, ve lo que otros no ven, es intenso, profundo y disfrutala actividad sexual. Busca siempre descubrir los misterios de la vida, la muerte, la mente y de quienes los rodean. Su mayor aprendizaje es aprender a confiar en los demás.

Amor:

Expresa tus emociones a alguien de confianza para que puedas encontrar nuevas soluciones a la situación que te molesta, quizás solo necesites decirlo en voz alta para aprenderlo.

Dinero:

Sabes que todo está cubierto pero algunas veces dejas que el miedo te agobie y te gane. Debes encontrar el equilibrio, hay una línea delgada entre el querer cuidar y el ser desagradecido.

Salud:

Entre más te quejes de tu cuerpo menos satisfacción encontrarás en ti mismo. Tu cuerpo es un reflejo perfecto de tu esencia, así que agradece cada latido y cada respiración que te permite dar.

Consejo:

Nadie te puede quitar lo que conoces de ti mismo, nadie te puede arrebatar esa conexión así que… ¿por qué tanto miedo a confiar?

CERDO

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son cerdo 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Compatibles: Cabra, Conejo y Tigre.

Incompatibles: Cabra y Serpiente.

Personalidad del cerdo:

Tienen una hermosa personalidad y están bendecidos con buena fortuna en la vida. Son enérgicos y siempre están entusiasmados, incluso para trabajos aburridos. Si se les da la oportunidad, tomarán posiciones de poder y estatus.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras triangulando con Cabra y Conejo, apóyate en esas personas para que el día sea aún más positivo.

Trabajo:

Las personas confían en tu criterio, intenta ser de utilidad para varias personas que no están muy bien orientadas en lo que deben hacer. Comparte tus conocimientos.

Salud:

Puedes potenciar tu capacidad de pensamiento y análisis leyendo un libro, culturizándote con un documental o aprendiendo cada día algo nuevo e interesante. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estás muy influenciado/a por tus sentimientos, transmitir tu amor hacia tu pareja hará que entre ambos se forme un lazo muy mágico. Te sentirás muy pleno/a y feliz.

Dinero:

Con prudencia, optimismo y creatividad podrías se capaz de conseguir una oportunidad prometedora. Saca a relucir tus habilidades imaginativas y haz que suceda.

Consejo: La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos sino de lo que somos.