Géminis – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Brinda espacios para compartir con tus seres queridos, pero también contigo mismo. A veces todo lo quieres contar y se te olvida la importancia de la privacidad y el tiempo a solas. Para compartir hay que estar completo.

Dinero:

No temas, siempre has visto cómo las cosas se resuelven. No te llenes de ansiedad para que puedes disfrutar de los recursos que ya tienes.

Salud:

No saques más excusas y organiza tu espacio, como está tu entorno estás tu por dentro, verás cómo cambia la energía y cómo aumenta tu motivación.

Consejo:

No des tanto poder a los demás, tus seres queridos tienen el poder de desestabilizarte solo con una palabra, no lo permitas más.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Metal Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de mejor manera

Trabajo:

Controlar lo que piensas y elegir sabiamente que decir puede ahorrarte una serie de inconvenientes con tus familiares o amigos más cercanos.

Salud:

Una mirada hacia al pasado, recordar quien eres y de dónde vienes es reconfortante para hoy. Conocer tu historia hace que no repitas ciclos del pasado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es importante ser leal a quienes te tienen confianza, no cometas un error muy grande al contar algo que no debías contar. Prudencia, ante todo.

Dinero:

Las compras impulsivas sólo hacen que gastes tu dinero de forma innecesaria. Hacer una lista sobre lo que de verdad es necesario ayudará a evitar ese tipo de decisiones.

Consejo: Las mujeres tendrán un poder especial sobre ti, deja que su sabiduría y comprensión iluminen tu mente.