Géminis – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Comunica todo lo que sientes ahora, no te guardes nada, habla con las personas que compartes el día a día: tu pareja, tu familia, compañeros de labor, amigos, es importante que expreses tus emociones.

Dinero:

Todo es cuando debe ser así que no te afanes, si las cosas no resultan como esperabas, ten calma y recuerda practicar lo que tanto te apasiona.

Salud:

Cuando no dejas que terceros te afecten y pones buena actitud todo resulta más fácil de lo esperado, ten en cuenta que de eso depende tu bienestar, así que no pierdas tu control.

Consejo:

Disfruta de tu espacio y del tiempo libre, sabes que estás para servir desde lo que sabes, así que comparte lo que tienes.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.



Diario:

Hoy en día Buey de Tierra Yin, te encuentras en daño con el Buey, ten en consideración las siguientes recomendaciones para llevarlo de mejor forma:

Trabajo:

No dejes que otras personas estorben en tu proceso de materializar tus proyectos, se muy selectivo/a al momento de contar algo importante a alguien.

Salud:

Buscar tu estabilidad es esencial para no dejarte llevar por situaciones conflictivas, resetea tus emociones con yoga o Tai Chi. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Calma tu temperamento hoy, nadie tiene porque llenarse de malas energías por tu actitud negativa. Piensa muy bien y respira antes de contestarle a alguien.

Dinero:

No es recomendable realizar alguna venta o pedir préstamos, con la más mínima malinterpretación en la comunicación podrías explotar. Un descanso puede hacerte muy bien.

Consejo: No prometas cuando estés feliz. No respondas cuando estés enfadado. No decidas cuando estés triste.