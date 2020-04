Géminis – Horóscopo del 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Hoy es un día para cuidarte, consentirte y mimarte, mírate al espejo y habita tu cuerpo, agradécelo y conéctate con tu esencia, haz un baño de amor propio desde el corazón.

Dinero:

Hoy invierte en algo solo par ti, darte un regalo en estos momentos es decirle al universo cuán agradecido estas, disfrútalo.

Salud:

Venus está en tu signo, ahora sientes ganas de verte bien, sentirte a gusto contigo mismo, cuidarte, hacer algo por tu cuerpo, verte y sentirte mejor. Es momento de ser honesto contigo mismo para calmar tu mente, al menos un poco.

Consejo:

Este día es para que lo vivas y disfrutes en soledad, es un día para conectar con tu esencia y tu ser físico, reconocerte, agradecer y ser feliz, hoy no hay culpas, no hay pasado, no hay futuro… solo es hoy.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Tierra Yang, te encuentras en choque con la Rata, tu salud debe ser tu prioridad.

Trabajo:

Hay que practicar mucho la paciencia y la tolerancia, pueden presentarse dificultades en tu día y tienes que tener una buena actitud para superarlos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es muy importante que cuides tanto tu mente como tu cuerpo. Come saludablemente, practica algún deporte y siempre medita. Sigue esta rutina para que tus energías estén muy activadas.

Amor:

Controla muy bien tus reacciones ante algún problema, es posible que no estés en la capacidad de enfrentarlos. Es mucho mejor llevar tu día tranquilamente.

Dinero:

Evita por completo tomar iniciativa para comenzar un proyecto, el día no está fácil para ese tipo de actividades y requerirá el doble de esfuerzo. Espera a un día más próspero.

Consejo: “Cuídate, eres demasiado importante para dejarte caer por las grietas de tu propia vida” –Ron Israel.