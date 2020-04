Géminis – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Llegó la hora de mirar las relaciones con la familia, amigos o pareja y ver realmente cómo son, cerrar ciclos y saber que si alguien se ha de ir permite que se vaya, de eso se trata los cambios, van del interior al exterior.

Dinero:

Te encanta disfrutar y compartir con todas las personas que amas, lo disfrutas en realidad, por eso siempre tienes para ti y para los otros, sabes muy bien que es el merecimiento.

Salud:

Hoy recuerda que eres mente y espíritu, eso forma parte de tu esencia, no pongas resistencia a los cambios que hay dentro de ti, confía el universo sabe que es lo mejor.

Consejo:

Romper las estructuras, poner límites y descubrir que el universo ya lo hizo todo, así que simplemente recibe, sabes cómo hacerlo, conéctate con tu propósito y se feliz.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Fuego Yin, estás encuentras en un día Oficial Peligro, no te preocupes, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Vuelve a intentar hacer algo que tenías en mente, te podrías llevar una sorpresa al ver como esta vez logras realizar tu cometido. Ten fe en ti.

Salud:

Realiza actividades que te nutran las emociones de mucha dicha. La música y el arte están muy conectados hoy y puedes usarlo para animarte y distraerte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy céntrate en tus sentimientos, estarán muy intensos, lo cual puede ser bueno o malo, dependiendo de que tan bien los manejes. Evita exagerar reacciones y comportarte impulsivamente.

Dinero:

El día es apropiado para llamar a personas involucradas en tu área de interés, intenta llegar a un acuerdo, pide consejos y oriéntate para pisar más fuerte en el trayecto a tu meta.

Consejo: Los tonos naranjas o rojos te transmiten calma, alegría y mucha energía positiva. Piensa creativamente cómo usarlos o tenerlos presente.