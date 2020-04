Géminis – Horóscopo del 13 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Eres el centro de tu familia, cuando propones todo el mundo está atento y dispuesto, así que aprovecha para que se den espacios de integración.

Dinero:

Eres muy organizado con tus finanzas, sabes cómo invertirlas, por eso en este momento no ha sido restrictivo para ti el no salir, todo lo que requieres lo tienes.

Salud:

Las alergias te acompañan en estos días, toma el sol, come frutas amarillas y verdes, hay que activar tu plexo solar.

Consejo:

Vas a salir fortalecido, este tiempo en soledad te servirá para liberar energías, estás desarrollando un criterio interno que forjará tu carácter.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Fuego Yang, estás triangulando con la Tigre y Perro. ¡Es tu día, aprovéchalo!

Trabajo:

Con tu carisma y entusiasmo lograras dar una buena impresión frente a personas importantes, aprovecha la oportunidad para sacar a relucir tus habilidades. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Escuchar a tu corazón y vivir en armonía contigo mismo es un ejercicio muy especial para ti hoy, abre tu mente y deja que todo entre correctamente.

Amor:

Serás muy apasionado/a y tus sentimientos serán tu guía, es un buen día para avivar tu relación o de encontrar una conexión con alguien.

Dinero:

Eres determinado al momento de tomar decisiones significativas, eso combinado con la calma y la pasión abre muchas puertas correctas.

Consejo: La pasión por lo que haces te hará entender que tus límites son mentales.