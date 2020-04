Libra – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Revisa qué estás esperando de una relación amorosa, puede que no se te de porque ni tú sabes qué es lo que realmente quieres. No puedes querer lo que ves en otros, solo puedes esperar lo que realmente disfrutarás y te brindará paz.

Dinero:

Hoy debes sentirte próspero y agradecido, pero no compartas tu dicha, hoy es tu día para que celebres contigo mismo todo lo que has logrado. Hoy tú debes ser tu propio centro de atención.

Salud:

Cuida tu espalda y manos, debes establecer bases sólidas para lograr fortalecer tu cuerpo. Necesitas una estructura fuerte para que no temas y dudes menos de ti, aprovecha el ejercicio para aprenderlo.

Consejo:

Escucha todos los mensajes que el universo te manda día a día, cuando te haces el sordo te los muestra de una forma menos amorosa hasta que aprendas. Es mejor actuar desde el amor, así que no lo aplaces y escucha.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, sin embargo, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Notaras que todos los problemas y dificultades que parecían hoy los lograras solucionar, solo debes confiar en tus capacidades.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca acordar con tu familia metas en el futuro, los proyectos a largo plazo nos crean una esperanza gratificante.

Dinero:

Recibirás grandes noticias el día de hoy, sin embargo, la noticia puede que no sea monetaria, puede ser un negocio que estabas esperando o una oportunidad.

Consejo: Aunque la energía del día para las demás personas puede que no sea la mas indicada, tu podrías aprovecharla de la manera indicada.