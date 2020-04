Capricornio – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Recuerda que el lugar que habitas no es solo tu vivienda, es también tu cuerpo, mírate al espejo, reconócete en el, dale las gracias y ámalo profundamente, es perfecto por el simple hecho de proporcionarte vida.

Dinero:

Te proponen un nuevo proyecto, piensa bien si te conviene o no. No dispongas del tiempo que tienes para tu descanso o familia para realizarlo, no todo se hace para la solvencia económica.

Salud:

Si estás haciendo un cambio en tu alimentación que no te genere ansiedad, esto te hará comer más y a diferentes horas, ten disciplina y consume los alimentos siempre en el mismo horario para evitarlo.

Consejo:

Realizar cambios en tu casa o habitación te sacará de la rutina y cambiará la energía del espacio, no hay que hacer nuevas inversiones con lo que tienes puedes lograr un buen proyecto.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras triangulando y direccionando, las energías se acumulan para darte el mejor de los días.

Trabajo:

Con tu intelecto y habilidades comunicativas lograrás ser el centro de atención de muchas personas, ten en cuenta que siempre hay que hacerlo bajo la humildad, ya que muchas personas te podrían juzgar y te sentirás algo indefenso/a.

Salud:

Puedes dejar fluir tu creatividad creando algo que requiera de precisión y concentración, aromatiza tu hogar con una fragancia favorita. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Eres muy claro/a al hablar y te sentirás muy valiente para decir algo que siempre has querido, tu perseverancia y prudencia te abrirán puertas maravillosas.

Dinero:

Todo el día esta confabulado para tengas el mayor de los éxitos en el ámbito económico, es posible recibir reconocimientos o algún dinero esperado. Manéjalo de forma muy inteligente.

Consejo: Cada vez que subas un escalón de triunfo, sube dos de humildad.