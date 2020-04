Acuario – Horóscopo del 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

ACUARIO

Nacidos entre el 21 de enero al 20 de febrero

El mediador.

Leo es su complementario, es compatible con Libra y Géminis.

Acuario es el más cercano al signo chino Tigre.

Personalidad de Acuario:

Es el creador del zodiaco, es innovador que siempre se le ocurrirá cosas nuevas, es desapegado y valora la libertad, su defecto es su incapacidad para comprometerse.

Amor:

Sufres por personas que no valen tu atención y eso solo se debe a que no reconoces tu valor propio. Cuando lo hagas verás que en el amor no hay dolor, solo tienes que tomar la decisión y hacer la transformación.

Dinero:

Aprovecha la tecnología para sacar ventaja de los negocios, explota tu creatividad y haz que el universo trabaje para ti. Hay oportunidades infinitas en este momento, solo debes saber buscar.

Salud:

Cuida tu salud mental y emocional, si te sientes pesado, cansado o desanimado puedes buscar ayuda para hablar con alguien, también puedes hacer actividades que incrementen tu energía vital y te permitan ver las cosas desde otro punto de vista.

Consejo:

Brillas con luz propia, solo que a veces escuchas a quienes quieren apagarte. No permitas que nadie te quite ese brillo, porque es tuyo y es intransferible.

TIGRE

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son Tigre 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Compatibles: Perro, Caballo, Dragón y Cerdo.

Incompatibles: Buey, Serpiente y Mono.

Personalidad del Tigre:

Gozan de una energía imparable, la aventura, la tenacidad y generosidad son características innatas. Sus cualidades de liderazgo hacen que brillen en el mundo empresarial.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Procura no tomar acción de actividades o proyectos, lo mejor es esperar un día mas favorable, pero si es un buen día para que las vuelvas a analizar y replantear esos proyectos.

Salud:

Tienes que ser mas responsable con tu alimentación, intenta consumir también mas agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tomes decisiones comprometedoras el día de hoy, sin importar el fin al que quieras llegar la energía del día saboteara todos tus resultados.

Dinero:

Procura retener el dinero el día de hoy, las circunstancias te pueden ayudar a controlar los gastos y salidas en dinero en general, esto debido a que los movimientos pueden traer problemas.

Consejo: Las energías del día nos afectan de diferentes maneras, a pesar de que un día puede tener muchas energías siempre va a predominar una que marcara la tendencia del día.