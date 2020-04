Aries – Horóscopo de 18 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Ama sin temor, no hay necesidad de poner tanta parafernalia ni tantos tabús innecesarios. Amar es lo más sencillo que tienes, es lo que todo ser humano se la da naturalmente desde el momento de su nacimiento, llévalo a lo simple.

Dinero:

Momento de fortuna, de proyección y de planeación. Emocionante para ti comenzar cosas nuevas, aprovecha esa energía para potenciar lo que ya tienes como si fuera el inicio.

Salud:

Puedes aprender un poco de ayurveda o de diferentes formas de alimentación para que te cuides de tantos condimentos o agregados a la comida, llévala a lo más natural que puedas.

Consejo:

Evita las discusiones o peleas, no es un buen momento para activar más el fuego que hay en ti.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es decir que la energía del día no ofrece buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tu energía, junto con la del día puede que te lleven a involucrarte en problemas legales, se cuidadoso con lo que dices y haces.

Salud:

Se estricto con tu alimentación el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes llegar a sentir desconfianza de tu familia y tu pareja, solo para tu tranquilidad mental evita pedirles favores.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, ya que puedes terminar haciendo compras impulsivas. Si vas a entregar documentos importantes lo mejor es que tengas cuidado y los tengas solo tu.

Consejo: Apóyate en los consejos de los hombres sabios que te rodean, en ellos podrás encontrar el apoyo que necesitas para salir de tus problemas en este día.